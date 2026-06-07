◆メトロポリタンハンデキャップ・Ｇ１（現地時間６月６日、米国・サラトガ競馬場・ダート１６００メートル、良）

「メットマイル」として知られるハンデＧ１は７頭立てで行われ、トップハンデ５７キロのナイソス（牡５歳、米国・ボブ・バファート厩舎、父ナイキスト）が、最後の直線で堂々と突き抜けて４馬身差の圧勝。フラヴィアン・プラ騎手とのコンビで１番人気に応え、昨年１１月のブリーダーズＣダートマイルに続く２度目のＧ１勝利（重賞は７勝目）を飾った。勝ちタイムは１分３４秒８５で、コースレコードに０秒１３差の好タイムだった。

同馬は今年２月のサウジＣで、フォーエバーヤングに続く２着だった。当時以来３か月半ぶりの実戦で強さを見せつけ、これでベスト距離のマイルでは３戦３勝とした。

総賞金は１００万米ドル（約１億５６７３万円＝２０２６年フランスギャロのレートより換算）で、１着賞金は６０万米ドル（約９４０３万円）。

ハンデ５５キロのナイツブリッジ（ジュニア・アルバラード騎手）が３番人気で２着。昨年のサンタアニタダービー、プリークネスＳ、ハスケルＳとＧ１・３勝のジャーナリズム（ホセ・オルティス騎手）は２番人気で３着。ナイソスに次ぐハンデ５６・５キロを背負っていた。

ナイソスの圧巻のパフォーマンスに、ＳＮＳでは「強えな」「故障してなかったらどんだけ強かったんだよ」「もう一回エバヤンと対決するところも見てみたい」「強い！！ トップハンデとか関係なし！！」「つよすぎー なんだこれー」「コイツ完封したフォーエバーヤングはやっぱしバケモン」などの声が寄せられていた。