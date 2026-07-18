盛り上がった北中米W杯は、いよいよ決勝と3位決定戦を残すのみ。代表チームの監督たちは、高額な年俸で雇用されていることが多いが、一体いくらなのか──。【もっと読む】ブラジル国民ブチギレ！ W杯惨敗の波紋スポーツ界の給与を分析する「サラリーリークス」が、今大会に参加した48カ国の監督らの推定年俸の順位を公開した。最も推定年俸が高かった監督は、ブラジルのカルロ・アンチェロッティ監督の950万ユーロ（約17億6