海上保安庁の公式X（@JCG_koho）が、日本周辺の海底を有名ゲーム「Minecraft（マインクラフト）」の世界で再現したと投稿し、2.2万件の「いいね」を集めています。日本周辺の海底地形データから作成した「マインクラフト」のワールドデータを、海上保安庁海洋情報部のHPからダウンロードできます。遊びながら日本の海底地形を学べる画期的な取り組みとして注目されています。



【動画】日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再現

マインクラフトとは

マインクラフトとは、ゲーム内の世界すべてが立方体のブロックでできており、冒険・採掘・建築を行い、自分の好きなように進めていくゲームです。明確なストーリーや決まったクリア目標に縛られることなく、自分のペースで自由に世界を創造できます。子どもから大人まで幅広い世代に定着しており、世界中のプレーヤーに愛されています。



実際の地形データを基に作成

海上保安庁は日頃から、航海の安全や海洋権益の確保、防災などの目的で日本周辺の海底地形を調査しています。今回、その調査で得たデータを基に「マインクラフト」用ワールドデータを新たに作成しました。通常では交通手段のない島の周辺や、生身では見ることのできない深海底などもゲーム内で気軽に疑似探検することができるとしています。



▽ダウンロード時の注意点



ワールドデータのダウンロードは、PC向けのJava版と、家庭用ゲーム機（PS4/PS5、Nintendo Switch）向けの統合版の2種類が用意されています。ただし、注意事項の記載があります。



【注意事項】

・海上保安庁や関係機関が調査したデータを基に、「Minecraft(マインクラフト)」で遊ぶために作成したものであり、地形の形状や縮尺などは実際とは異なります。

・日本以外の陸地については、地形の起伏が無い平らなデータとなっており、色合いはワールドデータ作成ツールにより機械的に着色されています。

・ダウンロードしたワールドデータを使用するには、本データのほかに、Minecraftゲームソフト本体が必要です。

・PS4/PS5、Nintendo Switchで遊ぶ場合は、Minecraft Realms（有料サービス）、および各ゲーム機専用のオンラインサービス（有料）が必要です。



詳しい手順は、インポート手順書をご確認ください。





▽遊び方のヒント：座標入力で深海底へ



また、遊び方のヒントとして、世界最深のマリアナ海溝「チャレンジャー海淵」や、火山活動で拡大を続ける「西之島（火山島）」のブロック座標も公開されています。座標を入力すれば瞬時に移動し、探検を楽しめます。【チャレンジャー海淵の座標：2159 / 39 / 3863】【西之島の座標：1988 / 66 / 2276】



この投稿に対しユーザーは、「マイクラより再現度が高いマップはない」「実質日本公式の日本のマップ」とクオリティの高さを称賛しています。また、「実際の地形データを使って遊びながら学べるなんて、子どもの知的好奇心を刺激するこれ以上ない最高の教材」「海底をのんびり散歩しながら日本の地形を学べるって最高」と遊びながら勉強になることも評価されています。



▽出典：海上保安庁 公式X／【日本周辺の海底を「マインクラフト」の世界で再現】