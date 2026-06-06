この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「Claude Code(クロードコード)を「VS Code」連携で劇的に使いやすくする方法！ 初心者でも分かる無料導入＆基本操作！」を公開した。動画では、AnthropicのAIエージェント「Claude Code」を、Microsoftの無料コードエディタ「VS Code」上で視覚的に使いこなすための手順を解説している。

Claude Codeは通常、「ターミナル」と呼ばれる黒い画面のコマンドラインで動作する。しかし、ファイルの内容や作業中のフォルダ構成が分かりづらく、非エンジニアには敷居が高いという課題があった。そこで動画では、世界中で利用されているVS Codeを連携させる方法を提案。ミライは「フォルダの構成を視覚的に把握したり」「特に初心者や非エンジニアの方にとって作業のハードルが大きく下がります」と、その利点を強調した。

動画の後半では、実際の導入手順がステップバイステップで紹介されている。まず公式サイトからVS Codeをダウンロードし、PCにインストールする。初期画面は英語表記だが、日本語化拡張機能を追加するだけで、簡単に日本語化が可能だ。

基本設定を終えた後は、VS Code内でClaude Codeを起動・操作する方法を実演している。対象のフォルダを開いた状態でパネル領域にターミナルを立ち上げ、「claude」とコマンドを入力するだけでチャットが開始される。生成されたファイルはサイドバーにリアルタイムで表示され、エディター領域で瞬時に中身を確認できる。また、「Live Preview」などの拡張機能を併用すれば、HTMLのソースコードを実際のウェブ画面としてプレビュー表示しながら作業を進められる。

黒い画面への苦手意識からClaude Codeの利用をためらっていた人にとって、VS Codeの導入は強力な解決策となる。直感的な操作環境を構築することで、AIを活用したコーディングやファイル作成がより身近なものになるだろう。

YouTubeの動画内容

01:19

第一章：VS Codeの概要と利点
05:12

第二章：VS CodeでClaude Codeを使う
05:38

VS Codeのインストール方法
06:29

VS Codeを日本語化する拡張機能の導入
08:25

VS Code内でClaude Codeを立ち上げて操作する

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