4日、エベレストで数日間行方不明になっていた山岳ガイドを空中搬送する医療従事者ら/Navesh Chitrakar/Reuters via CNN Newsource

（CNN）エベレストを下山中に死亡したとみられていた山岳ガイドが、ベースキャンプへ自力で戻ってくる様子が確認された。1週間近くの間、食料も酸素ボンベもないまま山中で過ごしていたとみられる。

52歳のヒラリー・ダワ・シェルパさんは6日間にわたり、無線での連絡も本人の姿も確認できない状態が続いていた。最後に目撃されたのは5月29日、標高7060メートルに位置するキャンプ3での休憩中だった。

シェルパさんは、先に下山していたガイド業の顧客や登山チームとはぐれてしまっていた。彼らは今季のエベレストの閉山前に登った最後のグループの一つだった。ある登山会社によると、登頂ルート中で最も危険な区間を通過できるよう設置されていたはしごも、すでに撤去されていたという。

世界最高峰で長期間ひとり取り残される状況となっていたため、シェルパさんの家族はすでに生還を諦め、本人の葬送の儀式を始めていた。

ところが4日、悲劇は歓喜へと一変する。エベレストの清掃作業隊が氷瀑（ひょうばく）を這（は）って進むシェルパさんを発見したのだ。シェルパさんは疲労困憊（こんぱい）し、凍傷にかかっていたものの生還を果たした。

シェルパさんは食料と水を与えられ、ネパールの首都カトマンズの病院へ空中搬送された。そこで凍傷やその他の合併症の治療を受けたと、ロイター通信が報じている。

ソーシャルメディアに投稿された動画には、シェルパさんが別の登山者の背中に担がれながら、岩だらけの地形を下山する様子が映っている。その後の動画では、黄色と青の登山ジャケットを着たまま、カトマンズの病院のヘリポートから担架で運ばれる姿も確認できる。

山岳界の多くの人々は、シェルパさんの生還を奇跡的だと称賛している。

「このような過酷な環境の山中で何日も生き延びたことは、まさに奇跡としか言いようがない」と、山岳界の第一人者であるアン・ツェリン・シェルパ氏はAP通信に語った。

この救助劇は、エベレスト史上最も活況を呈したシーズンの締めくくりとなった。山の南側ルートでは1000人を超える登山者が登頂に成功。5月20日には1日として過去最多となる274人が頂上に到達した。

登頂を目指す登山者たちが、「デスゾーン」として知られる区域で長い列を作って待機している様子を捉えた動画も再び話題となった。この区域は酸素が極端に薄く、自力で長時間呼吸することは不可能だ。

奇跡の生還物語

シェルパさんが独力で驚くべき生還を果たしたことで、疑問も浮上している。それは1週間前に行方不明と報告された際に、なぜ捜索隊が編成されなかったのかというものだ。

今週、捜索ヘリコプターがシェルパさんを探したが、登山会社ネパール・マウント・エベレストはSNSへの投稿で、本人の痕跡は見つからなかったと述べた。

シェルパさんを発見したのは、サガルマータ汚染管理委員会（SPCC）のメンバーだった。同委員会はシーズン開始時に氷瀑を通るルートやロープ、はしごの設置を担当。登山者が去った後には残ったごみの撤去を手掛ける。

SPCCのラマ・カジ・シェルパ氏はロイター通信の取材に答え、自身のチームがベースキャンプ上方の氷瀑付近でヒラリー・ダワ・シェルパさんを発見したと説明。安全な場所まで下山させたと述べた。

地元メディアによると、救助後に公開された動画の中でシェルパさんは、標高約6000メートルのキャンプ1付近で足を滑らせてクレバスに転落したと語った。氷の裂け目の中で2日間を過ごした後、なんとか自力で脱出したという。

AP通信によると、山岳ガイドを務めるシェルパさんとポーランド人の登山客は、5月29日に登頂を断念した後、エベレストから下山していた。

同じ登山会社の顧客だった英国人登山者のクリス・スロールさんは、インスタグラムへの投稿でシェルパさんの生還を喜んだ。

3日にカトマンズから投稿された動画の中で、スロールさんは前出のポーランド人登山者が凍傷にかかっていたと説明。自身のガイドがこの登山者と先に下山する中、自らはシェルパさんと一緒に下山することになったと語った。

スロールさんによればシェルパさんは、標高7900メートルのキャンプ4からの下山中、「リュックを背負ったまま休憩のために座り込んだ」。声をかけたところ、自分は大丈夫だから先に行くよう促されたという。当時シェルパさんは無線機と衛星電話を携行していたと、スロールさんは付け加えた。

スロールさんによれば、山岳ガイドたちが休憩を取るのは珍しいことではなく、これまでと同様に後から追いついてくるだろうと考えていたという。

キャンプ3へ向かう途中、スロールさんは前出のポーランド人登山者に遭遇。この登山者は酸素ボンベを使い果たし、凍傷に苦しんでいた。彼らの登山計画は本来なら登頂して戻るまで5日で済むはずが、過酷な条件のために11日かかっていたという。

上方にシェルパさんを残していることを認識しつつ、元英海兵隊員のスロールさんは厳しい決断を下さざるを得なかった。一緒にいるポーランド人登山者が低体温症のリスクに晒（さら）されていたからだ。スロールさんによると、結局彼らはキャンプ2まで約19時間かけて下山した。天候は降雪から、吹雪で視界不良になる「ホワイトアウト」の状態へ悪化。その間、スロールさんが山の上方をいくら振り返っても、シェルパさんが下りてくる姿は確認できなかったという。

CNNはこの証言を独自に検証できておらず、シェルパさんの勤務する登山会社に連絡を取っている。

今回の事案を受け、エベレストで働くネパール人従業員の安全に対する懸念は一段と深まった。エベレストではここ数年、山岳ガイドを手掛けるアウトドア企業が急増している。

専門家らは最近CNNに対し、経験の浅い運営会社や登山者がエベレストにおける重大な安全リスクになっていると指摘。一部の低価格サービスでは安全対策や装備、監視体制が不十分だとした。具体的には訓練を受けた山岳ガイドの起用や、顧客の経験レベルに対する十分な審査が行われていないという。