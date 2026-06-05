6月5日、巨人・阿部慎之助前監督をめぐる長女暴行疑惑報道について、実業家の“ひろゆき”こと西村博之が私見を投稿。波紋を広げている。

5月25日、長女への暴行容疑により逮捕され、翌日には巨人監督を電撃辞任した阿部氏。辞任発表の会見では、長女の《殴る蹴るといった事実はございませんでした》とする手紙が代読された。これで騒動は鎮静化すると思われたが、6月3日の「文春オンライン」が「通報記録入手、本人直撃も」と題する記事を配信し、さらに波紋を広げている。

「長女は関係者に宛てた手紙のなかで《殴る蹴るといった事実はございませんでした》と説明していますが、記事はその主張を通話記録や児童相談所関係者に取材し、検証するものです。これまで収束に向かいつつあった騒動が再燃しています」（スポーツ紙記者）

そんななか、この報道に別の角度から疑問を投げかけたのがひろゆきだった。

「ひろゆきさんは6月5日、自身のXを更新。《児童相談所の職員が、子どもの同意を得ずに、相談内容を第三者に渡すのって、法に触れないの？》と投稿しました。虐待の有無や証言の真偽そのものではなく、児童相談所や警察が保有するきわめてセンシティブな相談内容や通話記録が、どのような経緯で外部に伝わったのかという点に着目したのです。児童相談所は、虐待や家庭内トラブルなど、子どもや家族のプライバシーに関わる情報をあつかう行政機関です。また警察も、捜査の過程で得た個人情報を数多く取りあつかっています。それだけに、仮に内部情報が不適切な形で外部に流出していたとすれば、行政機関や捜査機関に対する信頼を揺るがしかねない問題です」（同前）

ひろゆきの問題提起を受け、X上ではさまざまな意見が飛び交った。

《暴力の問題とは別に、相談内容や通話記録の扱いはかなり慎重であるべきですよね。子どもが安心して相談できる場所のはずなのに、その内容が外に出るとなると信頼そのものが揺らいでしまう》

《守秘義務があるから、公務員法違反になるんじゃないの？》

議論のスポットライトは、一球団の監督辞任騒動から行政機関の情報モラルにまで発展してしまったようだ。