【ミッシングリンク C-15 ラチェット】 6月5日 予約開始 12月下旬 発売予定 価格：16,500円 JANコード：4904810934691 全高：約135mm 対象年齢：15歳以上

タカラトミーは、「トランスフォーマー」シリーズより、可動フィギュア「ミッシングリンク C-15 ラチェット」を12月下旬に発売する。価格は16,500円。

仮想復刻版「ミッシングリンク」シリーズより「ラチェット」が登場。1984年、海外では初期ラインナップで発売されたものの、1985年の国内導入時には一般販売が見送られたラチェット。当時の商品は車から2つのメカに分離し、ロボット部分はアニメで描かれた姿とは大幅に異なるパワーローダータイプの姿となり、頭部はフロント窓ガラス越しの座席に貼られたシールで再現されたものであった。

今回の「ミッシングリンク」では、「もし当時、ラチェットの商品が他のサイバトロン達と横並びのヒロイックなコンセプトで作られていて、アニメに近いスタイルだったら？」という仮想復刻となっている。

警光灯を備えた救急車タイプのニッサン・チェリーバネット型のワンボックスワゴンからロボットにトランスフォームする。一部に亜鉛合金を使用した構成はそのままに、当時の商品に限りなく似せたカーモードからワンピース変形でヒロイックな姿のロボットモードにトランスフォームし、ロボットモードでは自由にアクションポーズを付けることができる。

また、第3のモードとして当時の商品のロボットモードをイメージした「リスペクトモード」にも変形可能。アニメにも登場した装備「スパナ」や旧玩具同様の「レーザー」もメッキパーツで付属し、背中に装備したロケットランチャーにはロケットの付け外しができ、スパナやロケットはバックパック内部に格納しておくこともできる。

当時、シールで再現されていた模様の一部を立体彫刻と彩色で再現。好みで貼れるホイルシールも付属する。また、別売りの「C-11 デルタマグナス」に付属のものと同型の「人間」（女性タイプ）フィギュアも付属し、どのモードにおいても運転席に搭乗させることができる。

ロボット本体には「シークレットエンブレム」も貼付されており、指で温めると軍団マークが現れる。ロボットの背面には別売りのスタンド用ジョイント穴を装備し、アクションポーズで飾ることが可能。パッケージイラストは、当時をイメージした描き下ろしで、コレクションカードが付属する。

※カーモード（チェリーバネット）は日産自動車のライセンス許諾を受けています。

ミッシングリンク C-15 ラチェット

12月下旬 発売予定

価格：16,500円

JANコード：4904810934691

全高：約135mm

対象年齢：15歳以上

【セット内容】

・ラチェット本体×1

・レーザー×1

・スパナ×1

・ロケット（ランナー）×1

・人間×1

・コレクションカード×1

・取扱説明書×1

・シークレットフィルム×1

・リーフレット×1

(C) ＴＯＭＹ