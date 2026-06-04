MLBが発表

米大リーグは3日（日本時間4日）、5月の最優秀新人を発表し、ア・リーグではホワイトソックスの村上宗隆内野手が選出された。球団は特別な1枚で祝福。ファンを歓喜させている。

ホワイトソックスのユニホームを身にまとった村上が、豪快なスイングでバットを振り抜いた瞬間がモノクロ調のグラフィックで描かれている。背景には、力強く咆哮する表情や打撃フォームのシルエットが配置され、「ア・リーグ月間最優秀新人」の文字とともに、村上の圧倒的な存在感を際立たせる特別な1枚に仕上がっている。

村上は先月29日（同30日）に右太もも裏を負傷。翌日に10日間の負傷者リスト（IL）入りした。そこから4日後に飛び込んだ吉報。球団公式がインスタグラムとXで公開した特別なグラフィックに、現地ファンからは称賛やエールが集まっている。

「彼が一日も早く戻ってくることを祈っている」

「バケモノ級のルーキーだ！」

「ただ彼に帰ってきてほしい」

「パワァァァァ！」

「俺のハムストリングを使ってくれ」

「彼がいなくて寂しいよ」

「ムネ、愛してるよ！ 早く戻ってきてね！」

「彼に白紙の小切手を渡すんだ」

村上は、5月の月間打率.244、8本塁打、18打点、OPS.937をマークしていた。



（THE ANSWER編集部）