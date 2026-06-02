・和心は３日ぶり大幅反発、インバウンドＭＤ事業の５月既存店売上高は１５．５％増

・日理化は一時１１％超の急騰演じる、先端半導体のパッケージ工程で活躍期待

・ＱＤレーザは急反騰しＳ高、ＴＤＫと事業協力締結し今期最終益予想は黒字転換

・カナモトは最高値圏舞う、今期利益予想の上方修正を好感

・伊藤園は５日ぶり急反落し年初来安値更新、緑茶原料の高騰響き今期営業益８％減を計画

・ハートシードが一時Ｓ高、他家ｉＰＳ細胞由来心筋球の第１／２相試験の解析結果発表

・サイバダインに大口買い流入、グローバルＶＣと戦略的提携しフィジカルＡＩ領域で新境地開拓へ

・ワークマンは年初来高値更新、５月既存店売上高が５カ月連続前年上回る

・三越伊勢丹が反発、国内百貨店事業売上高８．６％増で好調持続



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出所：MINKABU PRESS