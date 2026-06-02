カズレーザーとお笑いコンビ「ぺこぱ」の松陰寺太勇によるＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「カズレーザーと松陰寺のチルるーム」が２日までに更新され、「【リスペクト】嫉妬した芸人」という題材で２人が話し合った。

松陰寺に「クイズとかで（嫉妬する）人はいないの？」と聞かれると、「全然いないですね、まじでいないっすね」と首を振ったカズレーザー。

「クイズって自分が頑張る以外の理由がないっすもんね。誰がどうとか全くないですよ」と続けた。松陰寺が「早押しで誰か先に答えられて『いつもいいとこ取ってくるな』とかは？」と問うと「その差はありますけど、全員自分より強いの知ってるから。私が別に競技的なクイズをやってるわけじゃないから、番組内でクイズやるだけじゃないですか。各々自分より優れてるものいっぱい持ってるの知ってるから、その人たちの動き見て俺押してるだけなんで結局。漢字の問題でこの人が押さないってことは超難しいんだとか、地理の問題で（石原）良純さん押さないってことは超難しいんだと思って。自分が知ってればもちろん押しますけど」と答えた。

「だからすげぇ楽ですよ。でもこれ俺は結構言ってるんですけど、みんなマネしないから意外とやってないんだな」と言い、頭のいい人が答えない問題は「押さないってことは、今俺が思いついてるのじゃないやつ言った方がいいんだろうなとかで、バーッてフィルターにかけていけば『これっぽいな』が出るんですよ」と説明。松陰寺はこれに対し「すごいな。それがバーッてできるのがすごいな」と感心した。