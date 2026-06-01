息子の自制心不足に疲弊し、発達検査を決意…『キム秘書』女優、夫とともに専門家に育児相談

女優ファン・ボラが、息子の発達検査を行い、育児の悩みを打ち明けた。

最近、YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」には、「育児を諦めようとしたファン・ボラ、ついに専門家を呼んだ!?息子の育児、育児の悩み、乳幼児発達検査」というタイトルの動画がアップされた。

【写真】「男の子は皆こうなのか」ファン・ボラが涙

この日の動画には、ファン・ボラ夫婦が息子の育児問題を巡り、専門家のカウンセリングを受ける姿が捉えられた。ファン・ボラの息子は食事の途中でぐずり、口に入っていたご飯や唾を吐き出したり、床にスプーンを投げつけたりする行動を見せた。予想外の状況に、ファン・ボラ夫婦も戸惑う様子を隠せなかった。

ファン・ボラは、「（子供が）来週で2歳になるので、今が乳幼児健診をするのに1番いい時期だ」と、専門家を訪ねた理由を説明した。

続けて、「最近の1番大きな問題は、外に出かけようと話しただけでも興奮して泣くこと」と最近の最も大きな悩みを吐露した。

（写真提供＝OSEN）ファン・ボラ

夫チャ・ヒョヌも、親としての本音を覗かせた。彼は、「しつけが必要な時期のようだ」として、「人間だから、否定的なコメントを見ると親として心配になる」と語った。

ファン・ボラ夫婦は自宅に専門のカウンセラーを招き、息子の行動や発達について相談した。ファン・ボラは、「本を読み聞かせていないことが、発達に問題を与えているのか」と尋ねた。

（写真＝YouTubeチャンネル「ファン・ボラ ボラエティ」）ファン・ボラ

これに対し専門家は、「本を読まないからといって、言語のレベルが落ちるわけではない。言語において重要なのはコミュニケーションだ。子どもが好きなことをしているときにどうすべきか、練習しておけば、言うことをよく聞くようになる」とアドバイスした。

なお、ファン・ボラは2022年に俳優キム・ヨンゴンの息子であり俳優ハ・ジョンウの弟でもある、映画プロデューサー兼ワークハウスカンパニー代表のチャ・ヒョヌと結婚。2024年、男の子が誕生した。

◇ファン・ボラ プロフィール

1983年10月2日生まれ。釜山出身。2003年にSBSの10期公開採用タレントとしてデビュー。ドラマ『マイガール』（05）、『ラブレイン』（12）、『サム、マイウェイ〜恋の一発逆転!〜』（17）、『キム秘書はいったい、なぜ？』（18）、『ハイエナ-弁護士たちの生存ゲーム』（20）などに出演。プライベートでは10年交際した俳優キム・ヨンゴンの息子でハ・ジョンウの弟キム・ヨンフンと2022年11月6日に結婚し、翌年11月に人工授精による妊娠を発表。2024年5月23日に男児を出産した。