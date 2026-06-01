【6・1から】スシロー「ポイント」制度を刷新 100 円（税込）ごとに貯まる・選べる特典・ランク制度導入【概要】
回転寿司「スシロー」を展開する株式会社あきんどスシローは、6月1日より新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」の提供をスタートする。
【画像】新たな「スシローポイント」のイメージ
スシローではこれまで、アプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下のお子さま向けの「だっこずしスタンプカード」などのプログラムを展開してきた。今回、スタイルに合わせてより自由に、よりスシローを楽しんでもらえるよう、ロイヤルティプログラム「スシローポイント」へとリニューアルする。
新ロイヤルティプログラム「スシローポイント」は、来店予約や持ち帰り注文などにも便利な「スシローアプリ」で利用できる。
これまでの「まいどポイント」では1回の来店で1ポイントの付与だったが、新「スシローポイント」では会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証を提示すると、会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まる。貯まったポイントは、「値引きクーポン」や「グッズ交換」、これまでも好評だった「感謝まいど盛り」などの特典に交換できる。
また、新たな楽しみ方のひとつとして、ポイントに応じて会員ランクが変わるランクアップ制度も導入する。12ヶ月間で累計200ポイントを獲得すると、次月からゴールド会員になり、ポイント付与率が1.5倍にアップする。
さらに、自身や子ども（小学6年生以下が対象・最大5人まで）の誕生月を登録すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」をプレゼントする。
■ロイヤルティプログラム「スシローポイント」
「スシローポイント」の登録には「スシローアプリ」が必要。ポイントは自動付与ではなく、会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証を提示。すでに「スシローアプリ」を所有者は、6月1日以降、最新版にアップデートが必要。
ポイント1 たべるほど貯まる
新しいポイントプログラム「スシローポイント」では、会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まる仕組み。会計額に応じたポイントをゲットできる。
ポイント2 特典に交換できる
貯まったポイントを使って、「値引きクーポン」や「オリジナルグッズ」など、好きな特典と交換できる。子ども向けの特典もある。
ポイント3 誕生月にはうれしいクーポン
会員登録時に自身と子どもの誕生月を登録（小学6年生以下・最大5人まで）すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」がもらえる。
ポイント4 ランクアップで付与率UP
ポイントに応じて、会員ランクが変わる。ゴールド会員ステージになると、ポイント付与率が1.5倍になり、もっとポイントが貯まりやすくなる。
※プログラムおよび特典の内容は、予告なく変更または終了する場合あり
※詳しくはスシロー公式のHP、アプリで確認
※「スシローアプリ」のアップデートには時間がかかる場合あり
※「スシローポイント」の利用時には、スシロー公式アプリまたはネット注文会員の登録（無料）・ログインが必要
※ネット注文の場合、ポイントの付与には、ネット注文ページのログインが必要
※ポイントには有効期限あり。詳細はスシロー公式アプリ内で確認
※「旧まいどポイント」と「旧だっこずしスタンプカード」は、2026 年5月31日（日）をもってサービス終了
※「旧まいどポイント」の特典については、付与された特典の権利保有期間中に限りマイページより利用可能
【画像】新たな「スシローポイント」のイメージ
スシローではこれまで、アプリ予約等で貯まる「まいどポイント」や、小学6年生以下のお子さま向けの「だっこずしスタンプカード」などのプログラムを展開してきた。今回、スタイルに合わせてより自由に、よりスシローを楽しんでもらえるよう、ロイヤルティプログラム「スシローポイント」へとリニューアルする。
これまでの「まいどポイント」では1回の来店で1ポイントの付与だったが、新「スシローポイント」では会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証を提示すると、会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まる。貯まったポイントは、「値引きクーポン」や「グッズ交換」、これまでも好評だった「感謝まいど盛り」などの特典に交換できる。
また、新たな楽しみ方のひとつとして、ポイントに応じて会員ランクが変わるランクアップ制度も導入する。12ヶ月間で累計200ポイントを獲得すると、次月からゴールド会員になり、ポイント付与率が1.5倍にアップする。
さらに、自身や子ども（小学6年生以下が対象・最大5人まで）の誕生月を登録すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」をプレゼントする。
■ロイヤルティプログラム「スシローポイント」
「スシローポイント」の登録には「スシローアプリ」が必要。ポイントは自動付与ではなく、会計時にレジで「スシローアプリ」の会員証を提示。すでに「スシローアプリ」を所有者は、6月1日以降、最新版にアップデートが必要。
ポイント1 たべるほど貯まる
新しいポイントプログラム「スシローポイント」では、会計100円（税込）ごとに1ポイントが貯まる仕組み。会計額に応じたポイントをゲットできる。
ポイント2 特典に交換できる
貯まったポイントを使って、「値引きクーポン」や「オリジナルグッズ」など、好きな特典と交換できる。子ども向けの特典もある。
ポイント3 誕生月にはうれしいクーポン
会員登録時に自身と子どもの誕生月を登録（小学6年生以下・最大5人まで）すると、誕生月に「店頭会計から5％OFFクーポン」やぷちローガチャを回すことができる「ぷちローコイン」がもらえる。
ポイント4 ランクアップで付与率UP
ポイントに応じて、会員ランクが変わる。ゴールド会員ステージになると、ポイント付与率が1.5倍になり、もっとポイントが貯まりやすくなる。
※プログラムおよび特典の内容は、予告なく変更または終了する場合あり
※詳しくはスシロー公式のHP、アプリで確認
※「スシローアプリ」のアップデートには時間がかかる場合あり
※「スシローポイント」の利用時には、スシロー公式アプリまたはネット注文会員の登録（無料）・ログインが必要
※ネット注文の場合、ポイントの付与には、ネット注文ページのログインが必要
※ポイントには有効期限あり。詳細はスシロー公式アプリ内で確認
※「旧まいどポイント」と「旧だっこずしスタンプカード」は、2026 年5月31日（日）をもってサービス終了
※「旧まいどポイント」の特典については、付与された特典の権利保有期間中に限りマイページより利用可能