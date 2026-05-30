　30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

881.27ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
856.09ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
830.90ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
825.00ポイント　　5日移動平均
818.37ポイント　　29日東証グロース市場250指数現物終値
807.00ポイント　　一目均衡表・転換線
805.72ポイント　　25日移動平均
804.00ポイント　　30日夜間取引終値
791.00ポイント　　一目均衡表・基準線
780.54ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
768.51ポイント　　75日移動平均
755.35ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
745.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
741.34ポイント　　200日移動平均
731.00ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
730.17ポイント　　ボリンジャーバンド3σ

株探ニュース