30日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比15ポイント安の804ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。



881.27ポイント ボリンジャーバンド3σ

856.09ポイント ボリンジャーバンド2σ

830.90ポイント ボリンジャーバンド1σ

825.00ポイント 5日移動平均

818.37ポイント 29日東証グロース市場250指数現物終値

807.00ポイント 一目均衡表・転換線

805.72ポイント 25日移動平均

804.00ポイント 30日夜間取引終値

791.00ポイント 一目均衡表・基準線

780.54ポイント ボリンジャーバンド-1σ

768.51ポイント 75日移動平均

755.35ポイント ボリンジャーバンド2σ

745.75ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）

741.34ポイント 200日移動平均

731.00ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）

730.17ポイント ボリンジャーバンド3σ



株探ニュース