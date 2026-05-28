全国各地のうまいものを集めたイベント「シューイチ全国うまいもの博」が29日、秋田市の西武秋田店で始まります。



秋田初出店も含め、今年は28の店の味を楽しむことができます。



肉厚なひじきと、カリッとした梅の歯ごたえが癖になるご飯のおともに。



サクふわ食感が手土産にもぴったりなメロンパン。



29日から秋田市の西武秋田店で始まる「シューイチ全国うまいもの博」。





全国の日本テレビ系列各局がおすすめする、28の店のうまいものが一堂に会します。秋田初出店の味も楽しむことができます。こちらは、熊本の古じょう庵「ラー油たかなきくらげ」です。油で炒めた高菜とコリコリ食感のきくらげに、ピリッと辛い、ラー油が効いた一品です。共栄食品 井浩介代表取締役「普通にご飯の上でもおいしいんですけど、おにぎりとかチャーハン、お弁当だったら上にちょっと散らしてもらったり、このまま食べても…（酒を）ぐいぐいといっていただいていいと思います」東京からは、抹茶専門店・千休の玄米抹茶カヌレです。千休 久保田夏美代表取締役「外側が玄米粉で香ばしい感じになっていて、中が抹茶のカスタードがとろっと入っているので、食感のコントラストを楽しめるようなお菓子になっています。小麦粉を使っていないグルテンフリーのお菓子になっているので、体にも優しいような、あと腹持ちもいいようなお菓子になっています」「シューイチ全国うまいもの博」は29日から来月7日・日曜日まで秋田市の西武秋田店で開催されます。※5月28日午後6時15分のABS news every.でお伝えします