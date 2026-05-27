雷槍が食卓に届く、淡路島限定グッズ！ ニジゲンノモリ「『進撃の巨人』オリジナルコラボグッズ第2弾」

記事ポイント 兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ」で、TVアニメ『進撃の巨人』コラボグッズ第2弾が順次販売中作中の武器”雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」（2,200円）が第2弾の目玉商品全9アイテムが2026年6月中に出揃い、ミニキャラグッズから実用雑貨まで幅広く展開 兵庫県淡路島の「ニジゲンノモリ」で、TVアニメ『進撃の巨人』コラボグッズ第2弾が順次販売中作中の武器”雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」（2,200円）が第2弾の目玉商品全9アイテムが2026年6月中に出揃い、ミニキャラグッズから実用雑貨まで幅広く展開

兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」で開催中のTVアニメ『進撃の巨人』コラボイベントにあわせ、オリジナルコラボグッズ第2弾が2026年4月下旬より順次販売されています。

第1弾の36アイテムに続く今回は、日常使いしやすいミニキャラグッズや実用雑貨を中心に全9アイテムが展開され、2026年6月中にラインナップが出揃います。

ニジゲンノモリ「『進撃の巨人』オリジナルコラボグッズ第2弾」





販売場所：兵庫県立淡路島公園アニメパーク「ニジゲンノモリ」（兵庫県淡路市楠本2425-2）および公式ECサイト販売開始：2026年4月下旬より順次（一部アイテムは6月中に販売予定）価格帯：440円〜4,290円（税込）お問合せ：株式会社ニジゲンノモリ「ニジゲンノモリ」運営事務局 Tel 0799-64-7061

第2弾の目玉商品は、TVアニメ『進撃の巨人』の作中で印象的な武器として登場する”雷槍”をモチーフにした「雷槍箸置き」（2,200円・税込）です。

食卓に『進撃の巨人』の世界観を取り入れられるユニークなアイテムとして、ファンの注目を集めています。

ラインナップはミニキャラグッズから実用雑貨まで幅広く、定規（660円）・マウスパッド（990円）・チェンジングマグカップ（2,420円）・Tシャツ【ミニキャラ】（4,290円）など、普段の生活に取り入れやすいアイテムが揃います。

2026年6月中にはアートマグネット（990円）と合皮ミニポーチ（1,320円）も加わり、全9アイテムが出揃います。

コレクターズアイテム：ミニキャラシリーズ





「アクリルスタンド【ミニキャラ】」は、全8種のうち1種がランダムで封入されるコレクション仕様で660円（税込）です。

オリジナルミニキャライラストを使用したデザインが採用されており、デスクや棚に飾って楽しめます。





「アクリルキーホルダー【ミニキャラ】」は440円（税込）で、同じくミニキャライラストを採用した全8種のランダム仕様です。

バッグや鍵などに付けて日常使いできるサイズ感のアイテムです。

第1弾グッズ：ファン心をくすぐる小ネタアイテム





第1弾ではエレン、ミカサ、リヴァイ、エルヴィンを含む全4種の「アクリルスタンド」（1,210円・税込）が登場します。

オリジナル描き下ろしイラストを用いたデザインで、キャラクターそれぞれの個性が表現されています。





「アルミンの”一生かけても取りつくせないほどの”塩」（990円・税込）は、作中のセリフをそのまま商品名に使った小ネタ満載のアイテムです。

実際に使用できる食塩としての実用性も備えており、ファンのキッチンに飾られる場面も想定されています。





「リヴァイ兵士長のセリフメモ」（1,045円・税込）は、リヴァイの名セリフをデザインに落とし込んだメモ帳です。

作中キャラクターのセリフが日常のメモ取りに溶け込む、ファンならではの楽しみ方ができます。





「キューブ型缶バッジ（全8種／ランダム）」は385円（税込）で、コンプリートセットも用意されています。

キューブ型という珍しい形状が特徴で、バッグや衣類につけるだけでなくディスプレイとしても映えるデザインです。

コラボフード：キャラクターをテーマにした11メニュー





コラボフードはグッズと並行してニジゲンノモリ内で展開されており、合計11メニューが販売されています。

「エレンの決意の麻婆豆腐丼」（1,900円・税込）は、エレンの巨人への憎悪と決意をテーマにした一皿で、赤く辛みのある麻婆豆腐がご飯に乗った見た目にも迫力のある丼です。





「リヴァイ兵士長の掃除のあとのティーオレ」（1,200円・税込）は、清潔好きなリヴァイのキャラクター性を反映したコラボドリンクです。

そのほかにも「サシャの盗み食いプレート」や「あったかいミカサの赤いマフラーケーキ」など、作中シーンやキャラクターの個性に結びついたメニューが揃っています。

コラボイベント概要

TVアニメ『進撃の巨人』との大型コラボイベントは、2026年3月14日（土）から2026年12月13日（日）まで「ニジゲンノモリ」で開催されています。

夜イベント「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」では、1.2kmの夜の森をプロジェクションマッピングとサウンド演出とともに歩き、調査兵団の新兵として巨人の世界を体感できます。

昼イベントにはスタンプラリーやミステリークエストも用意されています。

チケットは「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」の入場券が大人（12歳以上）3,600円〜4,000円・小人（11歳以下）1,600円〜2,000円で、スタンプラリー体験チケットは800円、ミステリークエスト（ニジゲンノモリ編）は2,000円です。

夜イベントとミステリークエスト（ニジゲンノモリ編）がセットになった昼夜セット券は大人5,400円〜5,800円、4つすべてを網羅したプレミアムセット券は大人6,800円〜7,200円です。

価格は時期により変動し、詳細はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されています。

夜イベントの営業時間は19時30分〜22時（最終受付20時30分）、昼イベントは平日13時から・休日10時から（最終受付いずれも18時）で、営業時間は季節により変わります。

コラボグッズは5月16日より公式ECサイトでも取り扱いが始まっており、現地に訪れなくても購入が可能です。

諫山創による漫画『進撃の巨人』は、2009年から2021年まで『別冊少年マガジン』（講談社）で連載され、コミックス全34巻のシリーズ累計発行部数は1億4,000万部を超えます。

全世界18言語・180か国以上で出版されており、アニメシリーズは海外でも複数のアワードを獲得しています。

食卓や部屋に作品世界を持ち込める実用雑貨から、ランダム封入のコレクションアイテムまで、用途とファン心をどちらも満たすラインナップが第2弾の特徴です。

440円のアクリルキーホルダーから4,290円のTシャツ【ミニキャラ】まで予算に応じて選べ、6月中には合皮ミニポーチとアートマグネットが加わることで全9アイテムが出揃います。

ニジゲンノモリ「『進撃の巨人』オリジナルコラボグッズ第2弾」の紹介でした。

(C)諫山創・講談社／「進撃の巨人」The Final Season製作委員会

よくある質問

Q. 「雷槍箸置き」以外で第2弾に含まれる販売中アイテムは何種類ですか？

A. 2026年5月27日時点で販売中のアイテムは、定規・アクリルスタンド【ミニキャラ】・アクリルキーホルダー【ミニキャラ】・マウスパッド・雷槍箸置き・Tシャツ【ミニキャラ】・チェンジングマグカップの計7アイテムです。

アートマグネットと合皮ミニポーチの2アイテムが6月中に加わり、全9アイテムが出揃います。

Q. コラボグッズはニジゲンノモリに行かないと購入できませんか？

A. 一部グッズは2026年5月16日より公式ECサイトでも販売が開始されています。

現地へ足を運ばなくても購入できるアイテムがあり、詳細はニジゲンノモリ公式サイトに掲載されています。

Q. コラボイベントの夜イベントに4歳以下の子どもも参加できますか？

A. 「進撃の巨人 THE NIGHT WALK -壁の向こう側へ-」は4歳以下が無料です。

ただし小人（11歳以下）の入場には1名以上の保護者（大人）の同伴が必要です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 雷槍が食卓に届く、淡路島限定グッズ！ ニジゲンノモリ「『進撃の巨人』オリジナルコラボグッズ第2弾」 appeared first on Dtimes.