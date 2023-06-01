商業施設によくある「狭い駐車場」で、周囲のクルマにぶつけられず、愛車を守るための「停め方のコツ」をお届けします。もちろん、こちら側が他のクルマに接触しない配慮も必要ですが、それにプラスして実践してみてください。（ライター・プランナー 植村祐介）

狭い駐車場で発生しがちな

「ドアパンチ」の恐怖

ショッピングモールなどの商業施設の駐車場で、駐車枠（ラインで区切られた1台当たりの駐車スペース）が「狭すぎる」と感じたことはないでしょうか。

空いている駐車枠に入れるとき、柱や隣のクルマに気を使う。なんとか停められても、隣のクルマとの間隔がギリギリで、ドアを開けて降りるのもひと苦労――といった具合です。

狭い駐車枠は、単に乗り降りが不便なだけではありません。隣のクルマが開閉したドアが自分のクルマに接触し、「ドアパンチ」と呼ばれるキズが付くリスクも跳ね上がります。

たとえ小さなキズでも、普段乗り降りするときに目に入ると気分が沈みます。その上、修理代金は少なくとも数万円。プレスライン（車のドアやフェンダーにある折れ目）にかかるようなキズでは、10万円を上回ることも珍しくありません。

こうしたリスクが伴うことは、商業施設の管理者も承知しているはず。それなのに、なぜあえて狭い駐車枠を設けているのでしょうか。

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