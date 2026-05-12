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5月12日（火）の「相席食堂」は、囲碁将棋の根建太一が芸能界最強の格闘王を目指す「世界の格闘技相席」を放送！ 第３弾の今回は“ブラジリアン柔術”を学ぶ。

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競技人口500万人を超えると言われている人気の格闘技で、総合格闘技の基盤ともいわれるブラジリアン柔術。ブラジルが発祥ではなく、日本の柔道がルーツで、ブラジルの柔道家一族のグレイシー一族により寝技技術が体系化されたといわれている。

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柔術家の近藤先生によれば、ブラジリアン柔術のすべての技に通じる核となるのは“重心コントロール”。その仕組みを学び、基礎の技や秘技を教えてもらう。毎回、必ず相方・文田大介とのスペシャルマッチを行っているが、マウントポジションを取られ、ことごとく敗れてきた根建。そんな根建が形勢逆転を狙える技「マウント返し」も習得し、いよいよ、文田が登場する！

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これまでは寝技に持ち込まれ、なすすべもなくやられてきた根建。だが、今日の根建は強い！ なんと、17分を超える死闘が展開。死力を尽くす囲碁将棋の真剣勝負に千鳥も思わず胸を熱くする！ 果たして根建は文田を制することができるのか！？

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この日は他にも、「Ｒ-１グランプリ2026」王者に輝いた今井らいぱちが長崎県諫早市で相席する“おめでとう相席”をお届け！ 今後につながる大事なロケに意気込むらいぱちが様々なキャラを駆使し、渾身のロケ！ 体を張ったスタントに挑み、ロケ芸人としての新たな一面を見せる！？

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。12日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。