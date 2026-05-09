ものまねタレントのミラクルひかるさん（46）が自身のインスタグラムを更新。高市早苗総理大臣がX JAPANの名曲を歌い上げるものまねを披露しました。



【写真】「すごい似てる」高市首相のモノマネをしたミラクルひかる

4月25日放送のフジテレビ系「爆笑そっくりものまね紅白歌合戦スペシャル春」に出演したミラクルひかるさん。番組内では高市首相のコスプレをしながら「X JAPAN」の楽曲「Rusty Nail」を熱唱しました。



高市総理は2016年、フジテレビ系の歌番組「超豪華歌うま正月SP 十八番で勝負！！新春！オールスター対抗歌合戦」で「Rusty Nail」を実際に歌っており、ミラクルひかるさんはテレビ出演時の歌い方や振り付けをものまねした格好です。



自身のインスタグラムには「ものまね紅白歌合戦の一コマ」とオフショットを公開しており、高市首相のものまねをしたまま「X JAPAN」のポーズをする写真や他のものまねタレントとのショットが見られます。



また「最近は私がやったものまねでご家族が嫌な気持ちになってらっしゃらないか気になるのです」「とはいいつつ。ちゅうちょすることはないのですが。勇気を出すので」とものまねへの思いをつづりました。



この投稿に対して、コメントでは「チョイスが流石」「リスペクトもしっかり感じるので大丈夫です！多分！」「すごい似てる」「腹ちぎれるほどワロタ」「誰とも被らないようなモノマネしてて最高」「本人やん」「いきなり本人登場かと」「そのうち怒られそうw」などの声が寄せられました。