【黒歴史】「あの1枚を破りたい…」誰かあのころの自分の頬をひっぱたいてくれ！黒歴史が今も胸をえぐる!!【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
SNSの普及などにより、年賀はがきの全国の発行枚数は13年連続で減少の道を辿り、2024年用は約14億4000万枚で、2023年用より2億枚も減少したという。年々出す枚数も届く枚数も減っている年賀状だが、今回紹介する漫画はその年賀状の思い出にまつわるもの。「本当にあったこわい話」と題して描かれた漫画だが、一体何がそんなに“怖い”のだろうか…？意外と“あるある”の身の毛もよだつ年賀状の思い出とは…!?
■年賀状の黒歴史を振り返り…絶叫！
「高校生くらいまでは全部手書きで書いていたなあ」と、夫婦の何気ない会話から始まった年賀状トーク。笑いながら思い出をたどっていた作者・ともをさんだったが、次第にある“あの1枚”の記憶がくっきりとよみがえってくる。思わず「うわあああ」「あの頃の私を葬りたい!!」と叫んでしまうほどの黒歴史。それは、高校時代に片思いの相手へ送った渾身の年賀状だった。
当時はまだ素直に「好き」と書く勇気はなかったものの、それでも気持ちを伝えたくて、精いっぱいのアピールを詰め込んだという。しかし返ってきたのは、明らかに急いで書いたとわかる殴り書きの年賀状。しかも肝心の“黒歴史部分”には一切触れられていなかった。
「ちょっと今振り返っても、ひどいなと思います(笑)！」と苦笑するともをさん。その後、彼はともをさんの知人と付き合い始め、さらに「何かあればなんでも話して」と言いながら、わずか3日後に電話番号を変えてしまったというから、現実はなかなかに手厳しい。
それでも、思い出すと悶絶してしまうのに、どこか愛おしく感じてしまうのが青春なのかもしれない。甘酸っぱくて少し切ない本作「本当にあったこわい話」の黒歴史エピソードを、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：ともを(＠tomot939)
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