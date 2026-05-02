巨人の田中将大（37）がなんとか粘った。

【もっと読む】巨人・田中将大「たった3勝」で年俸1億円更改の波紋

1日の阪神戦で先発。いきなり5点の援護をもらったが、三回に2点を返され、六回1死満塁のピンチを背負ったところで2番手の船迫にマウンドを譲った。

その船迫は代打・前川に押し出し死球を与えたものの、福島を二ゴロ併殺。その後も田中瑛、田和、高梨、マルティネスと無失点で繋いだリリーフ陣に助けられた。田中将は黒田博樹に並ぶ歴代2位の日米通算203勝目となった。

さる球界関係者がこう言った。

「昨年のマー君は体力も信用度もあまりなかったため、ほとんどが5回限定。10試合で45投球回だったから、1試合平均4.5イニングしか投げていなかった。今年はここまで5試合で30.2回。平均すると6イニング超えだから、だいぶ進化したとはいえ、ベテランだけに、この日のように点差があっても5回そこそこで降板してしまうケースもある。あとはリリーフ陣が必死に繋ぐのが、マー君降板後のパターン。昨年は日米通算200勝がかかっていたから、リリーフ陣にとんでもないプレッシャーがかかっていた。今年も中継ぎ陣がみんな必死なのは変わりません」

田中将はピンチを切り抜けてベンチに帰ってきた船迫を労っていたが、5回ちょっとで3失点しながら勝利投手なのだから、今年もリリーフ陣に頭が上がらない。

◇ ◇ ◇

今季の田中の年俸は１億円。昨季わずか３勝に終わった成績を踏まえ、「高すぎる。若手はやってられない」と巨人OBで元投手コーチが“実名”で舌鋒鋭く批判した。さらに、こうしたベテランとの契約を巡り、革新的なアイデアも提示された。いったい誰が、どのような提言を行ったのか。●関連記事 【もっと読む】巨人・田中将大「たった3勝」で年俸1億円更改の波紋 では、それらについて詳しく報じている。