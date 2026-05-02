先日、西日本シティ銀行の女性社員が2年前に「BeReal」で社外秘の情報を漏洩させていたことが発覚した。



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当該銀行は謝罪文を公表したが株価は大暴落。今後も多大な損失が生じることが予想されている。



「BeReal」はフランス発のSNSアプリで、ユーザーのコア層は10代〜20代。



1日1回ランダムで通知が届き、2分以内にインカメラとアウトカメラが同時起動する撮影・投稿を強制され、従わなければ「友だち」の通知が見られなくなるという仕様だ。



そのため、周囲のプライバシーやルール、タイミングを無視した不適切な撮影が多発し、大きな問題となっている。



事実、「BeReal」を使った情報漏洩は先述の西日本シティ銀行に止まらず、今年に入ってからでもすでにNTT東日本、日本テレビなどで同様の事案が発覚。情報漏洩を誘発する危険なSNSである可能性が示唆されている。



これほど大きな問題となっているにも関わらず、なぜ若者世代は「BeReal」にハマるのか？



「なぜこんな新卒の変なBeReal投稿が多いかと言うと、今の新卒ってX（旧Twitter）をまじめにやってない。特に女の子とか、Xのアカウントはあるけど見てませんみたいな、BeRealしかほぼ見てませんって子がかなりいる。不適切投稿でたくさんの人が炎上してるとか、そもそも知らないの。



XっていうSNSは拡散力が強いSNSなので、XをメインSNSにしてる人たちは当然そういった投稿が日常的に燃えてるのを知ってる。ただ、BeRealオンリー世代はまじで知らない。自分が燃えて初めて気がつく。



BeRealは辞めとけって言ってるのは、必ず内通者はいるし、仕組みが極めて不適切な投稿を生みやすいし、ネットニュースも拾えないから。



BeRealオンリー世代からは、これからもどんどんばかが排出される。Xがいちばんリテラシーが高いという不思議な時代になってる。



BeRealしかやってないやつが増えることで、どんどん社内情報は流出していく。企業にとってはBeRealしかやってないやつを雇うの、本当にリスクですよ。BeRealは他者から学ぶことのないSNS」



＜あおい みゆさんのXの投稿より＞



情報流出の罪悪感もない「BeRealオンリー世代」

Xにそう投稿したのは、様々な業界の不適切なSNS投稿や社会問題などを取り上げている、あおい みゆ（@japan_miyu_）さん。



あおいさんは続けて、「BeReal」がなぜ情報漏洩の温床になるのか？の理由も投稿。



「BeRealは仕様が閉鎖的なので、周りにあほがいると腐ったミカン理論でどんどんあほが量産されます（誰も指摘しない不適切投稿が満ち溢れてる世界がBeRealやってるやつの日常になるので）。そして、極一部のこいつらやばくね？って思える層だけが助かります」



「（BeRealオンリー世代は）別のSNSの流行りを完全にシャットアウトしてる。なので、企業はそもそも対BeRealを中心とした研修プログラムを組まないと意味がない」



「こいつら（BeRealオンリー世代）はそもそも社内情報を流出させることが悪いことだとすら思ってない」



＜あおい みゆさんのXの投稿より＞



撮影・投稿を強制する、極めて悪質な仕様

そもそもユーザーのコア層であるZ世代は、「BeReal」というアプリをどんな風に認識しているのだろうか？



「BeRealオンリー世代というのは、主にInstagramから流れた人たちです。特徴として、『リアル』の友だちとのつながりを大事にする傾向があります。ネットで知らない人と関わらない、自分たちの知り合いだけでコミュニティーを形成してます。



身内でしかコミュニティーを固めてないので、良くも悪くも何をやってもBeReal上で批判されることがありません。なので、BeRealオンリーユーザーはBeRealを平和なSNSとして認識してるかと思います」（あおいみゆさん）



つまり、「友だちしか見てないから何を投稿しても大丈夫」という感覚が、昨今の情報漏洩問題の引き金になっているという。



「大前提として、BeRealユーザーはインフルエンサーになろうとしてません。仕組み上、インフルエンサーは生まれ得ませんので。彼女たちにとってBeRealは、SNSを更新してるというよりも、友だちと遊んでる感覚に近いのだと思います。



そして、BeRealは良くも悪くも何か悪い方向に走った際の自浄作用がありません。なぜなら、周りもそういった投稿をしてる者が多いため、自分もそれに流される人が多いのと、撮影・投稿を強制する通知が極めて悪質な仕様だからです」（あおい みゆさん）



炎上を楽しむ「友だち」

そして、今回なぜ「2年前」の投稿が漏洩したのか？という謎を解く「闇」がBeRealにはあると言う。



「そもそも、投稿する側は相手を友だちだと思って投稿しますが、人間というものは知らない間に恨みや妬みを買ってしまうものです。心の中で『こいつを蹴落としたい』と思いながら投稿を見ている人もいるわけです。



実際、リーク者がXで影響力のある人に情報を流した後、そのリーク者自身がBeRealで”友だち”になっている投稿者に『Xで晒されてますよ』と教えてあげる、みたいな事案も起きてます。友だちを装いつつ、そいつが落ちていく様を楽しむ……みたいな楽しみ方をしてる人もいます」（あおい みゆさん）



就職したら「BeReal」はアンイストールしろ

「BeReal」について、「友だちとほのぼの日常投稿みたいなアプリではない。お互いが心の中でお互いの行動を監視してる最悪のアプリ。現代版シュタージ。投稿者は顔、本名、勤務先等の情報がリーク時から共有されてる。戦後最悪の反社会的SNS」



「就職したならBeRealはアンインストールしろ」「BeRealの『仕様』に犯されてる人多すぎ」とXに投稿していた、あおいさん。



しかし現在もなお、あおいさんのタイムラインには「BeReal」による歯科医院や美容院などの情報漏洩の投稿が次々とポストされている。



「BeRealは人が依存する様々な心理学テクニックを用いて構築されている、薬物みたいなSNSです。利用者は、不適切な投稿を生みやすいSNSであることを理解しておくべきですし、社会人になったらアンインストールしておいた方がいいと思います」（あおいみゆさん）



企業側も「BeReal」の危険性を把握すべき

また、企業側も「BeReal」が極めて不適切な投稿を生みやすいSNSであることをしっかりと把握しておくべきだと、あおいさんは訴える。



「情報教育の際、他のSNSと一括りにせず、しっかりとBeRealについて説明するべきだと思います。例えば、SNSでこういうことをやってはいけませんではなく、こういった情報をBeRealに上げたら解雇します、と最初から事前に名指しで伝えることも大切です。



そして、こういった不適切投稿があった場合の連帯責任についてはっきりと教育すると効果があると思います。Z世代は他人に迷惑をかけるのが嫌いな世代でもありますので、はっきりと不適切投稿は周り全員に迷惑がかかると伝えるのが大事です。



あとは、定期的にSNSで情報流出事故が起きた時の対応のシミュレーションをやることも一定の効果はあると思います。防災訓練みたいなものですね。結局は、その職場の空気感もあるかもしれませんが」（あおい みゆさん）



「BeRealは産業スパイアプリ」の声も

今回のあおいさんの考察に対して、「BeRealは情報テロ兵器」「とてつもない産業スパイアプリ」といった声も寄せられた。



実際、「BeReal」の利用規約を見ると、投稿された情報は運営元であるフランス企業のサーバーに長期保存され、その情報は運営会社のパートナーに共有されることなどが明記されている。



ネット上では「他に類を見ないこの保存期間は最初から諜報目的と見て間違いない」といった声も見受けられた。企業側は厳重な警戒と注意が必要だ。



政府や総務省からも警告を！

＜以下、あおい みうさんの投稿に対して寄せられたコメントの数々＞



「何年も前から警笛を鳴らされていても未だに続けるのは、『エコーチェンバー』状態だからなのか」



「授業中にBeReal投稿してる学生を時々見る。2023年頃から見るようになったから、会社に勤めて数年の若手にも利用者はいるはずだ。事故はあちこちで起きているんだろう」



「去年職場の新卒の子が勤務中BeRealやって問題になってたな。ただ上の連中が問題をあまり理解出来ずに大した処分を下さなかったんよね。中年層以上、中堅でもBeREALの存在すら知らなかったりするから研修段階で止める事も出来てないんだろう」



「これから内定者に対し、App Storeのダウンロード履歴も提出もしくはその場で確認対象とかになるのかな。『プライバシーが』とか言われそうな気がするがそれくらいしないと企業側も機密情報守れない気がする」



「政府や総務省が『BeRealはフランスの公私混同文化をベースに作られてるSNSだから、日本で手軽に使うと情報漏洩で炎上して人生終わります』って言ってしまえばいい」



これは「情報資産管理の問題」

「Xを見ている層とBeRealだけを見ている層で、炎上リスクの体感温度がまったく違う。X民は毎日のように不適切投稿、バイトテロ、情報漏えい、職場炎上、損害賠償、謝罪文、解雇事例を見ています。だから職場で撮るな、画面を映すな、社員証を出すな、裏側を載せるなが、半ば常識になっている。



でもBeReal中心の新卒層にはその炎上アーカイブが届いていない。さらに厄介なのは、BeRealが閉じた友だち向けに見えることです。本人は仲間内だけのつもりでも、スクショ、画面録画、転送、X転載で一瞬にして公開処刑になるのよね。



BeRealの規約についても、投稿コンテンツの利用許諾や共有の可能性が過去から問題視されてきたんだけど、現行規約でも、ユーザーは投稿コンテンツの権利を持つ一方で、BeRealに利用ライセンスを与える構造がある。旧規約の30年ライセンスは複数メディアで問題視され、若者が将来への影響を考えずに妥協的な場面を投稿する危険があるんじゃない？これは新人教育ではなく、情報資産管理の問題です」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・はやかわ リュウ）