KIRITOが4月25日、神奈川・YOKOHAMA Bay Hallにて全国ツアー＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞をスタートさせた。ミニアルバム『SHIFT』を掲げて行われる全11公演の同ツアーより初日公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

今年2月開催のバースデー公演＜PARADIGM RIFT＞、ミニアルバム『SHIFT』、本ツアー＜THE SHIFT COMPLETE＞。これら3つの並びには明確な関連性があり、ひとつの物語構造が見て取れる。大きな転換の予兆から、実際の変化、その確立へと至る過程を示したものだと言えるだろう。

実際、音楽的な面でも、ヘヴィサウンドを突き詰めていた過去3作『NEOSPIRAL』『ALPHA』『CROSS』に対して、最新作『SHIFT』はメロディがより際立つ作品に仕上がった。それゆえ、『SHIFT』を軸に据えたツアーで、“KIRITOソロ”の新たな表現が提示されることは必至であり、その全貌への期待が高まる中で初日を迎えた。

前ツアーからのサポート陣であるJOHN(G)、Yu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Natsu(Dr / NOCTURNAL BLOODLUST)と共に全24曲が披露されたこの夜。ツアーは今後も続くことを考慮して具体的な内容の記述は控えるが、本公演では『SHIFT』の特性を反映して、深い愛情を示す温かな楽曲が序盤・中盤・終盤に配された。これによって既存のハードナンバーとの強いコントラストを生み出していたようだ。

こうしたセットリストの組み立てが今後も継続するかは現時点では断言できないが、少なくともこの日は、ステージ構成とそれに伴うライブ運びの変化が、本ツアーの大きな特徴として浮かび上がっていた。 “最新が最高”であることを更新し続けてきたKIRITOならではのステージだが、“転換期”が今後どのように結実するのか、お楽しみに。

本ツアーは翌4月26日、同会場での第二夜を経て各地を巡り、6月7日にEX THEATER ROPPONGIでファイナルを迎える。また、7月18日および19日にはKANDA SQUARE HALLにて、アコースティックシリーズ＜KIRITO Acoustic live 26’『Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -』＞の開催も決定している。

■＜KIRITO Tour 2026「THE SHIFT COMPLETE」＞

4月25日(土) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open17:30 / start18:00

4月26日(日) 神奈川・YOKOHAMA Bay Hall

open16:30 / start17:00

4月29日(水/祝) 東京・Spotify O-EAST

open17:15 / start18:00

5月02日(土) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open17:00 / start17:30

5月03日(日/祝) 神奈川・SUPERNOVA KAWASAKI

open16:30 / start17:00

5月06日(水/振休) 宮城・仙台Rensa

open17:00 / start17:30

5月09日(土) 大阪・梅田CLUB QUATTRO

open17:00 / start17:30

5月10日(日) 愛知・名古屋ボトムライン

open16:30 / start17:00

5月16日(土) 福岡・福岡DRUM Be-1

open16:00 / start16:30

5月23日(土) 北海道・札幌PENNY LANE 24

open17:00 / start17:30

6月07日(日) 東京・EX THEATER ROPPONGI

open17:15 / start18:00

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5383/

■＜KIRITO Acoustic live 26’「Phantom Ⅻ - INNER SCREAM -」＞

7月18日(土) 東京・KANDA SQUARE HALL

open17:00 / start17:30

7月19日(日) 東京・KANDA SQUARE HALL

open16:30 / start17:00

▼サポートメンバー

JOHN (Ag)、CERO (Ag)

詳細：https://kiritoweb.com/info/live/5308/

■KIRITOミニアルバム『SHIFT』

2026年4月22日(水)リリース

【初回限定生産盤(CD+DVD)】

IKCB-9592〜93 \4,200(税込)

DVD収録内容：「蒼く浮かぶ⽉」Music Video +メイキング映像

【通常盤(CD)】

IKCB-9594】\2,750(税込)

▼収録曲

01.PARADIGM SHIFT

02.SIGNAL

03.SOURCE CODE

04.蒼く浮かぶ⽉

05.SHUTTER WORLD

06.GEARS OF FATE