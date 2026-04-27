彼女は“特別”だから。男性が本命の女性にだけ送る「LINEスタンプ」
普段あまり感情を出さない彼なのに、なぜかLINEではよくスタンプを送ってくる…。それ、実は“本気のサイン”かもしれません。男性は言葉での愛情表現が苦手な分、スタンプに気持ちをのせることも。そこで今回は、男性が本命の女性にだけ送る「LINEスタンプ」の特徴を紹介します。
わざわざ探して送ってくる“あなた向け”のスタンプ
普段はあまりスタンプを使わないのに、あなたにだけは可愛い系や気遣い系のスタンプを送ってくる…それは“あなたとのやり取りを楽しんでる”証拠。特にあなたが使用しているのと同シリーズのスタンプを送ってきたら、かなり好意的です。
会話が終わらないように“返しやすいスタンプ”を使う
「おつかれさま」「またね」など、あえてスタンプで会話を繋げようとするのは、“LINEを終わらせたくない”という気持ちの表れ。脈なしなら、既読スルーや無反応で済ますことも多いのが現実です。
絵文字感覚で“感情を伝えるスタンプ”を頻繁に使う
嬉しい・笑ってる・照れてるなど、自分の感情をスタンプで伝えてくる男性は、言葉にするのが苦手なタイプかも。そんな彼がスタンプで感情表現してくるのは、あなたに“ちゃんと伝えたい”という思いがあるからです。
「LINEのスタンプなんておまけみたいなもの」と思いがちですが、本気の男性ほど“言葉より行動”に気持ちが表れます。彼のスタンプに“あなた限定”のやさしさや親しさが感じられたら、それは十分に本命サインかもしれませんよ。
🌼愛情が最大限に高まっている証。男性が本命女性だけにする「特別行動」