この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「ぽけるす / 野球バラエティ ぽけぽけ動画」が、『中日 文字職人･杉浦誠司さん ベンチ入りさせればコト起こしできるんじゃないか説』と題した動画を公開しました。勝率1割台と低迷する中日に文字職人の杉浦誠司さんを入団させるというユニークな検証を行い、その驚きの結末を伝えています。

2022年、開幕直後に記録的な大連敗を喫した阪神タイガースは、当時の矢野監督が文字職人・杉浦誠司さんの書いた色紙を披露したことを機にチーム状態が上向き、最終的に3位へと浮上しました。動画ではこの出来事にあやかり、現在低迷する中日ドラゴンズのベンチに杉浦さんを入れれば「コト起こしできるんじゃないか」という説を、野球ゲームのペナントモードを用いて検証します。

検証にあたり、味方選手の能力を上げる「精神的支柱」などの特殊能力を持たせた杉浦さんのデータを作成。勝率1割台を再現した中日に入団させます。

現実ではこの動画が投稿された日､中日は村松開人選手のサヨナラホームランで劇的な勝利。
この動画で行われた試合は事前に収録されたものですが､結末も想像を絶する「予祝」が待っていました。

ゲーム上での検証でありながら、色紙効果の恐るべき再現度を示す結果となっています。
ぜひ､皆さんの目で確かめてください。

YouTubeの動画内容

00:16

中日ドラゴンズ「文字職人をベンチ入りさせればコト起こしできるんじゃないか説」
00:54

2022年の阪神タイガースが見せた大逆襲劇と色紙効果
04:12

野球ゲームで文字職人・杉浦誠司さんの能力データを再現
10:43

杉浦さんがチャンスメイクしサヨナラ勝利。連敗をストップ
13:12

ペナントレースの結果は3位。22年阪神の軌跡と奇妙な一致

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