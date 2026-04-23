0-100km/h加速タイムは3.6秒。EVモード走行距離は最大84km

アウディRS 5セダン｜Audi RS 5 Sedan

新型RS 5について、アウディのゲルノート・デルナーCEOはこのように紹介している。

「アウディA5モデルシリーズの新たな頂点は、私たちにとって初のハイパフォーマンスプラグインハイブリッドモデルです。新開発のダイナミックトルクコントロールを備えたquattro（クワトロ）ドライブトレインは、量産モデルとして世界初の電気機械式トルクベクタリングシステムです。内燃エンジンと電動パワーの洗練された技術的相互作用により、アウディはパフォーマンスと効率性を新しい形で融合しました。お客様は、最高レベルのスポーティさと日常での快適性の両方を体験することができます」

そしてAudi Sportのマネージングディレクター、ロルフ・ミヒェル氏は次のように述べている。

「アウディRS 5とその革新的なドライブコンセプトは、RSモデルにとって新たな時代の幕開けです。お客様が愛してやまないドライビングキャラクターに新次元のダイナミクスをもたらすと同時に、完全電動走行や革新的なテクノロジーによって、日常での使い勝手もさらに向上させています。まさに、真のRS体験を新たに解釈したモデルです」



アウディRS 5セダン｜Audi RS 5 Sedan

高性能なプラグインハイブリッドシステムを搭載する新型RS 5は、モジュラー式電動パワートレインにダイナミックトルクコントロール付きquattroを採用した初めての量産RSモデル。

その中核を成すのは、改良された510ps/600Nmを発する2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジン、177ps/460Nmを発生する電動モーター、ハイブリッド化された8速AT（ティプトロニック）、そして世界初の量産モデル搭載となる電気機械式トルクベクタリングシステムを備えた新開発のリヤトランスアクスルだ。

容量25.9kWh（正味22kWh）バッテリーを組み合わせるこのプラグインハイブリッドは、システム総合で最高出力470kW（639ps）、最大トルク825Nm（84.1kgf-m）を発揮し、0-100km/h加速を3.6秒でこなす。最高速は標準で250km/h、オプションで285km/hをマークする。EVモード走行距離は最大84（アバントは83）kmで、その際の最高速は140km/h。

電気機械式トルクベクタリングは、例えるならパフォーマンスというオーケストラを指揮する見えないマエストロであり、かつてないレベルでドライビングの楽しさと安全性をドライバーにもたらす。アクチュエーター、オーバードライブギヤ、ディファレンシャルが連携し、走行状況に応じてリヤホイール間のトルクを極めて高い自由度でインテリジェントに切り替えていく。制御ユニットは、リヤホイール間の最適なトルク配分を5ミリ秒ごと、200Hzの頻度で演算を繰り返し、トルクベクタリングシステムがそれを即座にかつ正確に実行する。

新型RS 5のドライビングキャラクターは、すべてのサスペンションコンポーネントの正確な連携が生み出す。主な特徴は、RS専用に最適に設計された前後アクスル、革新的なツインバルブ式ショックアブソーバーを備えたRSスポーツサスペンション、RSチューニングされたステアリング、専用開発タイヤを装着した大径20インチおよび21インチホイール、そしてパワフルなスチールまたはセラミックディスクブレーキ。

ツインバルブテクノロジーによって、ショックアブソーバーはピッチングやロールを大幅に低減し、路面状況の変化に対してダンパーが迅速に反応することで、快適な乗り心地と、極めてスポーティなドライビングエクスペリエンスを両立している。

ボディは90mmワイド化。張り出したフェンダーによって力強いスタンスを実現

アウディRS 5アバント｜Audi RS 5 Avant

公道でモータースポーツレベルのパフォーマンスを発揮するRS 5は、ベースモデルのA5より前後約90mm幅が広がり、張り出したフェンダーによって力強いスタンスを実現している。

フロントデザインはハニカムグリルを備えた立体的なシングルフレームと気流をコントロールするエアカーテンが特徴で、リヤはエアロダイナミックディフューザーとRSスポーツエキゾーストシステムのマット仕上げのオーバルテールパイプが、スポーティさを演出。

昼夜を問わず、ダークなマトリクスLEDヘッドライトと、チェッカーフラッグデザインを施したデジタルデイタイムランニングライトは、このモデルの精悍な佇まいを一層際立たせた。

アウディRS 5アバント｜Audi RS 5 Avant

新しいアウディドライビングエクスペリエンス機能の標準装備も見どころで、走行したルートの詳細な分析を14.5インチのMMIタッチディスプレイ上に表示することができる。さらにサーキットでは、セクタータイムの分析と保存が可能だ。RSトルクリヤのドライブセレクトモード使用時には、達成したドリフトアングルなどの数値データも表示される。

新型RS 5に用意されるオプションのAudi Sportパッケージは、スポーティさをさらに引き上げる。専用デザインのダイナミックな前後バンパー、マットアクセントが施された2トーンのダイヤモンドカット・ファントムブラック21インチホイールなど、エクスクルーシブな要素が追加可能だ。RSスポーツエキゾーストシステムと、285km/hへと引き上げられた最高速度が、さらなるパフォーマンスを実現。インテリアには、サーペンタイングリーンとブラスのコントラストステッチが初めて採用されている。

同パッケージではまた、ベッドフォードグリーンメタリックを含む幅広いカスタマイズオプションを提供。ブロンズカラーキャリパーを備えたRSセラミックブレーキと、カーボン製のカモフラージュエレメントがルックスを完成させる。

SPECIFICATIONS

アウディRS 5セダン｜Audi RS 5 Sedan

ボディサイズ：全長4896×全幅1952×全高1428［1446］mm

ホイールベース：2903mm

乗車定員：5人

車両重量：2355［2370］kg

総排気量：2894cc

エンジン：V型6気筒ツインターボ

最高出力：375kW（510ps）/6300-6800rpm

最大トルク：600Nm（61.2kgf-m）/2000-5000rpm

モーター最高出力：130kW（177ps）

モーター最大トルク：460Nm（46.9kgf-m）

システム最高出力：470kW（639ps）

システム最大トルク：825Nm（84.1kgf-m）

トランスミッション：8速AT

駆動方式：4WD

バッテリー容量：25.9kWh（正味22kWh）

EVモード走行距離：最大84［83］km

0-100km/h加速：3.6秒

最高速度：250km/h（EVモード時140km/h）

欧州販売価格：10万6200ユーロ（邦貨換算約1942万円）［10万7850ユーロ（同約1973万円）］

※諸元は欧州仕様値。［ ］内はRS 5アバント