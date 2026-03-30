成田空港に“足湯付き展望デッキ”など新登場！ 第1ターミナルが4．9リニューアルオープン
千葉・成田空港にある第1ターミナル5階エリアが、4月9日（木）から、“SHIKISAI GARDEN −Seasonal colors−”としてリニューアルオープンする。
【写真】旅行前も楽しめる！ 各エリアの詳細
■出発までの時間を有意義に
今回オープンするSHIKISAI GARDEN −Seasonal colors−は、「日本の文化と精神性を育む豊かな水と四季の移ろい」をテーマに、広大なエリアで水の流れや四季を通して日本を感じられるエリア。
四代 田辺竹雲斎氏の“空の環”が出迎えるエントランスを進むと、多様なシーティングが設置されたリラックスエリアや、竹林をモチーフとしたデジタルアートなど、出発までの時間を快適に過ごせる空間が広がる。
また、足湯やマウンテンデッキを備え非日常体験ができる展望デッキ「GARDEN WALK」が用意されるほか、“四季の彩りテラス”をテーマにしたフードコートや、子どもと一緒に楽しめるキッズエリアも展開される。
【写真】旅行前も楽しめる！ 各エリアの詳細
■出発までの時間を有意義に
今回オープンするSHIKISAI GARDEN −Seasonal colors−は、「日本の文化と精神性を育む豊かな水と四季の移ろい」をテーマに、広大なエリアで水の流れや四季を通して日本を感じられるエリア。
また、足湯やマウンテンデッキを備え非日常体験ができる展望デッキ「GARDEN WALK」が用意されるほか、“四季の彩りテラス”をテーマにしたフードコートや、子どもと一緒に楽しめるキッズエリアも展開される。