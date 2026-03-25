「公務員はコスパ要員じゃない」BTS光化門公演での“公務員大量動員”を労働組合が批判

ソウル市公務員労働組合が、BTS光化門公演で多くの公務員が動員されたことを批判し、当局の認識転換と対策の策定を求めた。

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組合は3月25日の論評で、同月21日に光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演に関連し、「Kカルチャーの位相を世界に示した華やかな舞台の裏に、国家行政の手痛い退行が隠れている。数十万人の群衆の統制と安全に責任を持つべき現場に、民間の管理専門家の代わりに予算削減と行政の便宜を優先し、地方自治体の公務員を“コストパフォーマンスの良い警備員”として大量に動員した」と批判を伝えた。

また、「専門性が欠如したイベント運営は必然的に構造的な亀裂を生み、市民の安全を脅かす」としたうえで、「真の先進行政とは、適材適所に専門の人材を配置し、その専門性にふさわしい対価を支払い、完璧な安全システムを構築することだ。それこそがKカルチャーの位相にふさわしく、グローバルな観光客を持続的に迎え入れるソウルの真の競争力である」と強調した。

併せて組合は、「公務員をコストパフォーマンスが良く、安易な動員対象と見る認識は捨て去るべきだ」とし、災害現場や重要イベントなどへの動員を希望者に限定すること、動員された職員に対する安全対策の策定と十分な報酬の付与、動員された公務員以外に必要な人員については外部委託を活用することなどを要求した。

（写真提供＝OSEN）

3月21日にソウルの光化門広場で開催されたBTSのカムバック公演には、所属事務所HYBEの発表で10万4000人、ソウル市の推計で4万8000人、行政安全部（日本の総務省に相当）の人流管理システムでは6万2000人が集まったとされている。

（記事提供＝時事ジャーナル）