AIが日本勝利と予想した

今年6月11日に開幕する北中米ワールドカップ（W杯）に向けて、各国では様々な予想が行われている。

韓国メディア「朝鮮日報」は、アメリカのOpenAI社が開発したChat GPTによるW杯の予想でW杯史上初の日韓戦が行われ、日本が勝利する予想が出たことを報じた。

日本は1998年のフランス大会から、8大会連続となるW杯出場を決めているが、本大会ではまだ日韓戦が一度も実現していない。海外サイト「Mad Football」は、W杯の予想をChatGPTで行ったが、そのなかでは決勝トーナメント1回戦で日韓戦が実現し、日本が勝利するという予想が出たという。

記事では「韓国にとっては残念なシナリオだが、決勝トーナメント進出は大きな意味を持つ。今回の北中米W杯は、初めて参加国数が48に拡大される。ラウンド16まで勝ち進むチームは自然と5試合を戦うことになり、自国開催以外でのW杯における韓国サッカー界の輝かしい歴史の新たな節目となるだろう」と伝えている。

さらに「現実的に日韓戦が実現する可能性は十分にある。韓国はグループA、日本はグループFに属しており、グループステージの結果次第では決勝トーナメントで両チームが対戦する可能性がある。韓国がグループAの2位、日本がグループFの1位で決勝トーナメントに進出して、そろってラウンド32を突破した場合は今回のようなシナリオで日韓戦が実現する」と伝えている。

なお、「ChatGPT」の予想では、日本は準々決勝でスペイン代表に敗れ、スペインは準決勝でポルトガルに敗れることになるという。もう一つの準決勝では、アルゼンチンがブラジルを破って決勝に進み、決勝でアルゼンチンがポルトガルを破り、2大会連続の優勝となると、開幕を3か月後に控える祭典を予想している。（FOOTBALL ZONE編集部）