【PERIHAPI! ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ】 3月 発売予定 価格：1個 1,870円

タカラトミーアーツは、フィギュア「PERIHAPI! ポッピンスプリンクル ピアプロキャラクターズ」を3月に発売する。価格は1個1,870円。

砂糖菓子のような甘くてキュートなフィギュアシリーズ「PERIHAPI! ポッピンスプリンクル」にピアプロキャラクターズが登場。初音ミク、巡音ルカ、鏡音リン、鏡音レンの4種に、初音ミクと巡音ルカの「にっこり」顔、鏡音リンと鏡音レンの「ウインク」顔を加えた全8種がラインナップしている。フィギュアの高さは約77mm（最大）で、ペリっとめくってオープンするトレーディングパッケージ仕様で販売される。

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初音ミク

巡音ルカ

鏡音リン

鏡音レン

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