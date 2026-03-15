卒業・入学式に必須の「親のスリッパや黒バッグ」全部3COINSで揃った！ 550円と思えない優秀さ
いよいよ卒業＆入学シーズンに突入。今年中学校と小学校のダブル卒業が控えている我が家。そのまま1ヶ月もせずに入学式があり、計4回も式典に出席しなければなりません。
つい子どものことばかりに気が向いてしまいますが、並行して進めなければいけない自分の準備。筆者は最近、フォーマルコーデになじむデザインの“アレ”を3COINSで見つけてさっそく購入しました。見落としがちだけど確実に必要となる小物が、普段からよく訪れるスリコで見つけられて得した気分です……！
◆園・学生ママの必須アイテム、どうせ買うならオケージョン仕様が◎
授業参観や保護者会などで園や学校を訪れる際に必要となる携帯スリッパは、フォーマルコーデにもなじむシックなデザインのものを持っておくと便利です。
3COINSの「携帯用スリッパ」550円（税込）は、オケージョンスタイルにぴったりのブラックカラー。リボン付きで全体にレースが施されたような女性らしいデザインですが、オールブラックなので甘くなりすぎず大人っぽい印象。それでいて華やかさをプラスしてくれます。22〜23.5cmの1サイズ。
これまで子どもたちの卒業＆入学式に計10回近くも参列してきたのに、足元だからまぁいいか……とフォーマルコーデには全くなじまないピンクのストライプスリッパを貫き通してきた筆者。式典の日が過ぎるともうすっかり忘れてしまい、買い替えることなく早12年……。
先日行事で学校を訪れた際に初めて3COINSのものを履いてみたのですが、履き口がゴムのタイプは通常のスリッパと比べても断然脱げにくく、校内での移動もスムーズだということに今更ながら気付きました。柄や色の主張がないため、フォーマルコーデだけでなくカジュアルコーデにも思いのほか合わせやすい……！
◆もっとシンプルがいい方や、男性にもぴったりのスリッパもアリ
上で紹介したものだとサイズが合わない方や、さらにシンプルなデザインのものがいい！ という方におすすめの男女兼用デザインの携帯スリッパもあります。
無地ブラックのレザー風素材が特徴の「携帯スリッパ」550円（税込）は、M（23.5〜25.5cm）とL（25.5〜27.5cm）の2サイズ展開。横幅があるため男性にもおすすめです。
やわらかい素材のためバブーシュのようにかかと部分を踏んで履くこともでき、混みあいがちな昇降口や玄関などでも手間取らずにサッと履くことができて助かります。
どちらも巾着付きで、折り畳んでコンパクトに持ち運ぶことができます。スリッパは薄めでクッション性はあまりないですが、長い距離を歩いたり長時間履くものではないため個人的には気になりません。逆に持ち運ぶ時に軽くてかさばらず気に入っています。
◆あると便利なフォーマルデザインのサブバッグ
オケージョンコーデに合わせるバッグは小さめデザインのものも多いですよね。荷物が収まりきらないため、エコバッグやサブバッグを併用したいと考えている人も多いはず。そんな時にはきっちり感の出る素材のバッグが活躍してくれます。
「フォーマルサブバッグ」550円（税込）は幅28.5×高さ36.5cmで、A4サイズのファイルや書類をすっきり収納することができます。複数の書類を持ち帰らなければならない入学式では特に重宝しそう。
耐荷重は約1kg。
◆卒業入学式以外でも使えて便利
内側にはポケットがあり、出番の多いアイテムやバッグの中で見失いがちな小物を入れておくのに便利です。
いい意味で生地が薄くてマチがなく折り畳んでもかさばらないため、出番のない時にはメインバッグへ収納しておけるのも◎。卒業・入学式以外にも、冠婚葬祭のさまざまなシーンで活躍してくれそうです。
今回紹介したアイテムはすべて550円（税込）。頻繁に使うものではないからこそ手頃な価格でGETできるのは嬉しいです。
卒業＆入学式準備の仕上げは3COINSに任せればOK。子どものアイテムだけでなく、コサージュやブローチなどの親向けアクセサリーも豊富なので、是非覗いてみてください。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
つい子どものことばかりに気が向いてしまいますが、並行して進めなければいけない自分の準備。筆者は最近、フォーマルコーデになじむデザインの“アレ”を3COINSで見つけてさっそく購入しました。見落としがちだけど確実に必要となる小物が、普段からよく訪れるスリコで見つけられて得した気分です……！
授業参観や保護者会などで園や学校を訪れる際に必要となる携帯スリッパは、フォーマルコーデにもなじむシックなデザインのものを持っておくと便利です。
3COINSの「携帯用スリッパ」550円（税込）は、オケージョンスタイルにぴったりのブラックカラー。リボン付きで全体にレースが施されたような女性らしいデザインですが、オールブラックなので甘くなりすぎず大人っぽい印象。それでいて華やかさをプラスしてくれます。22〜23.5cmの1サイズ。
これまで子どもたちの卒業＆入学式に計10回近くも参列してきたのに、足元だからまぁいいか……とフォーマルコーデには全くなじまないピンクのストライプスリッパを貫き通してきた筆者。式典の日が過ぎるともうすっかり忘れてしまい、買い替えることなく早12年……。
先日行事で学校を訪れた際に初めて3COINSのものを履いてみたのですが、履き口がゴムのタイプは通常のスリッパと比べても断然脱げにくく、校内での移動もスムーズだということに今更ながら気付きました。柄や色の主張がないため、フォーマルコーデだけでなくカジュアルコーデにも思いのほか合わせやすい……！
◆もっとシンプルがいい方や、男性にもぴったりのスリッパもアリ
上で紹介したものだとサイズが合わない方や、さらにシンプルなデザインのものがいい！ という方におすすめの男女兼用デザインの携帯スリッパもあります。
無地ブラックのレザー風素材が特徴の「携帯スリッパ」550円（税込）は、M（23.5〜25.5cm）とL（25.5〜27.5cm）の2サイズ展開。横幅があるため男性にもおすすめです。
やわらかい素材のためバブーシュのようにかかと部分を踏んで履くこともでき、混みあいがちな昇降口や玄関などでも手間取らずにサッと履くことができて助かります。
どちらも巾着付きで、折り畳んでコンパクトに持ち運ぶことができます。スリッパは薄めでクッション性はあまりないですが、長い距離を歩いたり長時間履くものではないため個人的には気になりません。逆に持ち運ぶ時に軽くてかさばらず気に入っています。
◆あると便利なフォーマルデザインのサブバッグ
オケージョンコーデに合わせるバッグは小さめデザインのものも多いですよね。荷物が収まりきらないため、エコバッグやサブバッグを併用したいと考えている人も多いはず。そんな時にはきっちり感の出る素材のバッグが活躍してくれます。
「フォーマルサブバッグ」550円（税込）は幅28.5×高さ36.5cmで、A4サイズのファイルや書類をすっきり収納することができます。複数の書類を持ち帰らなければならない入学式では特に重宝しそう。
耐荷重は約1kg。
◆卒業入学式以外でも使えて便利
内側にはポケットがあり、出番の多いアイテムやバッグの中で見失いがちな小物を入れておくのに便利です。
いい意味で生地が薄くてマチがなく折り畳んでもかさばらないため、出番のない時にはメインバッグへ収納しておけるのも◎。卒業・入学式以外にも、冠婚葬祭のさまざまなシーンで活躍してくれそうです。
今回紹介したアイテムはすべて550円（税込）。頻繁に使うものではないからこそ手頃な価格でGETできるのは嬉しいです。
卒業＆入学式準備の仕上げは3COINSに任せればOK。子どものアイテムだけでなく、コサージュやブローチなどの親向けアクセサリーも豊富なので、是非覗いてみてください。
＜文・写真／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。