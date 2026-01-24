PEACH JOHN「ナイスバディブラ」新色が登場！　ゆうちゃみが着こなす春のランジェリーコレクション

ピーチ・ジョンは1月21日、ゆうちゃみさんを起用した春のランジェリーコレクションによる新ビジュアルおよび動画を公開しました。

■「ナイスバディブラ」シリーズにチョコミントのような新カラーも

新ビジュアルでは、ゆうちゃみさんが新作「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」をはじめ、春ならではのランジェリーコレクションを着用した姿を、公式通販サイトおよびYouTubeチャンネルにて公開しています。

「盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース」は、パワフルなボリューム感とくっきりとした谷間メイクを実現。サイド〜下側に厚みを持たせたカップとボーン入り設計により、ノンワイヤーながら安定感のあるフィッティングを叶えます。

シアーで繊細な刺しゅうレースに配色ライニングを重ねたデザインとなっています。

「ナイスバディブラ」シリーズからは、新作カラーとしてチョコミントを思わせる「アッシュミント」が登場。

「スウィートフラワーレースブラ」は、エンブレースとストレッチレースを組み合わせた、華やかで春らしいデザインのデイリーブラ。盛りすぎないナチュラルなバストメイクを叶えます。

「ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ」は、グラデーションカラーの立体的なローズチュールで、ブーケのような印象を演出します。取り外し可能なリボンストラップ付きで、アレンジも可能です。

フロントホック仕様のノンワイヤー三角ブラに薄手パッドを内蔵しており、軽やかな着け心地と自然なバストラインを叶えます。

■商品概要

商品名：盛れるノンワイヤーブラ エンブロイダリーレース

カラー：ブラック、ブルーグレー、ホワイト、ローズ、ライトピンク

価格：3,300円

商品名：盛れるショーツエンブロイダリーレース

カラー：ブラック、ブルーグレー、ホワイト、ローズ、ライトピンク

価格：1,500円

商品名：盛れるソングエンブロイダリーレース

カラー：ブラック、ブルーグレー、ホワイト、ローズ、ライトピンク

価格：1,800円

商品名：ナイスバディブラ

カラー：アッシュミント（ほか全11色）

価格：3,300円

商品名：ナイスバディショーツ

カラー：アッシュミント（ほか全11色）

価格：1,800円

商品名：ナイスバディソング

カラー：アッシュミント（ほか全11色）

価格：1,800円

商品名：ナイスバディサニタリー

カラー：アッシュミントほか

価格：2,100円

商品名：スウィートフラワーレースブラ

カラー：レッド、ピンク、ブルー

価格：3,000円

商品名：スウィートフラワーレースショーツ

カラー：レッド、ピンク、ブルー

価格：1,800円

商品名：スウィートフラワーレースソング

カラー：レッド、ピンク、ブルー

価格：1,800円

商品名：ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ

カラー：ピンク、レッド

価格：3,600円

商品名：ローズチュールショーツ

カラー：ピンク、レッド／ピンク、レッド

価格：1,800円

（フォルサ）