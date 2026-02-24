キールズ美容液プライマー新登場♡皮脂と潤いを同時ケア

寒暖差や花粉、紫外線などの影響で肌がゆらぎやすい春に向けて、キールズから新しいスキンケアアイテムが登場します。皮脂によるテカリと乾燥を同時にケアできる「レアアース美容液プライマー」は、美容液とプライマーの機能を兼ね備えた注目の一本。性別を問わず使いやすく、日中の肌コンディションを整える新習慣として取り入れたいアイテムです♡

皮脂ケアと潤いケアを両立

「レアアース美容液プライマー」は、皮脂を吸着してテカリを抑えながら肌の水分バランスを整える「美容液×プライマー」の2in1処方。無色透明で白浮きしにくく、毛穴の目立ちを自然に整えます*。

フェアトレードのアマゾンホワイトクレイ¹（カオリン¹）を配合し、微細化されたクレイが皮脂を吸着してさらりとした肌表面へ導きます。

日焼け止めの上からも使える軽やかな使用感で、崩れにくい仕上がりをサポートします。

COMPONIST新発想ヘアケア登場♡サラとろ髪叶える新シリーズ

角質ケアでうるさら肌へ

角質ケア成分LHA²（カプリロイルサリチル酸²）が古い角質を穏やかに整え、なめらかな肌へ導きます。

さらにβ-グルカン³が水分を抱え込み、肌のうるおいをキープ。バリア機能⁴をサポートし、毛穴目立ちの悪循環にアプローチします。

朝は日焼け止めの後に仕込むことで12時間*⁶テカリと乾燥を防ぎ、夜はスキンケアの最後に使用することで翌朝のベタつきもすっきり。インナードライや混合肌にもおすすめのアイテムです。

レアアース美容液プライマー

価格：4,950円

容量：30mL

発売日：2026年2月27日（金）

販売場所：全国キールズストア及び公式オンラインストア

先行発売日：2026年2月20日（金）

先行発売場所：キールズ公式オンラインストア

限定セットも登場

レアアース美容液プライマー限定セット



価格：4,950円

現品：キールズレアアースポアレスプライマー30mL

試供品：キールズレアアースマスク3mL×2

レアアースマスク限定セット



価格：6,490円

現品：キールズレアアースマスク125mL

試供品：キールズレアアースポアレストリートメント1.5mL×2

発売を記念して期間限定のセットも登場します。いずれも数量限定のため、気になる方は早めのチェックがおすすめです。

※全て無くなり次第終了

*¹カオリン（皮脂吸着成分）

*²カプリロイルサリチル酸（整肌成分）

*³整肌成分

*⁴角質層

*⁵角質層まで

*⁶キールズ調べ。個人差があります。

*⁷カオリン・ベントナイト（ともに皮脂吸着成分）

春の肌を整える新習慣

皮脂ケアと保湿ケアを同時に叶える美容液プライマーは、季節の変わり目に取り入れたい心強いアイテム。テカリを抑えながら自然なツヤ感のある肌印象を目指せるのも魅力です。

毎日のスキンケアにプラスして、快適な“うるさら肌”を体感してみてはいかがでしょうか♪