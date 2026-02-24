今季限りでの現役引退を表明している坂本花織（２５）＝シスメックス＝が銀メダル、初出場の中井亜美（１７）＝ＴＯＫＩＯインカラミ＝が銅メダルを獲得したミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート・女子シングルフリーのＮＨＫ総合の世帯平均視聴率が２１・７％を記録したことが２４日、分かった。個人視聴率は１２・０％だった。平日早朝に異例の高数字をマークし、瞬間最高視聴率は２６．８％を記録した。（数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ）

平日早朝に異例の高数字を叩き出した。２０日の午前６時２０分から７時２分まで放送され、金メダルの行方が決まる最終グループで千葉百音、アリサ・リュウ（米国）、坂本花織、中井亜美が滑った。関東地区の瞬間最高視聴率は、午前６時５８分に世帯視聴率２６．８％を記録。個人視聴率の瞬間最高は午前６時５８、５９分に１４．８％をマークした。最終滑走の中井の演技が終わり、メダルの色が確定する場面だった。

ＳＰ２位の坂本はフリーで１４７・６７点、合計２２４・９０点で銀メダルを獲得した。前回北京の銅から２大会連続の表彰台となった。ＳＰ１位の１７歳、中井はフリーでもトリプルアクセル（３回転半ジャンプ）を決め、１４０・４５点、２１９・１６点で初出場で銅メダル。２０１０年バンクーバー五輪の浅田真央の１９歳を塗り替え、フィギュアスケート女子の最年少メダリストになった。日本女子のダブル表彰台は初めての快挙となった。ＳＰ３位のアリサ・リュウ（米国）が１５０・２０点、２２６・７９点で逆転し、金メダルを手にした。