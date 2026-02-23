自身がプロデュースするグループ「HANA」とともに、2025年末の紅白歌合戦で大きなインパクトを残した、ちゃんみな（27）。現在は全国7都市をまわるアリーナツアーの真っ最中で、その勢いは止まらない。彼女は、どのようにして独自のスタイルを築いたのか？ “育ての親”へのインタビューを掲載した「週刊文春」の記事を全文公開する。

【画像】大胆でゴージャスな衣装に身を包み、ポーズを決める紅白でのちゃんみな



ちゃんみな（2025年国際音楽賞「MUSIC AWARD JAPAN」授賞式）©時事通信社

◇

初の紅白を終えた直後、ちゃんみなは自身のパフォーマンス映像を厳しい表情で確認していた。



「見終わると、にっこり。念願だった紅白の舞台で、自分がプロデュースするHANAと一緒に歌うことに強い責任感を背負っていたので安堵した部分もあったと思います」



そう振り返るのは、ちゃんみなの“育ての親”だ。

◇

2017年、18歳でメジャーデビュー。

「20歳の時に制作したアルバム『Never Grow Up』は総再生数3億回超え。今やZ世代を代表するアーティストの1人です」（音楽ライター）

紅白では強烈なインパクトを残した。身体のラインが露わになったゴールドの衣装を身に纏い、男性ダンサーに抱えられながら、ラップを畳みかけ大胆な開脚ポーズをみせたのだ。

“育ての親”事務所社長が出した「唯一のNG」

“育ての親”で所属事務所レインボーエンタテインメント社長の栗田秀一氏は演出意図をこう代弁する。

「『私はこういうアーティストだ』という意思表示だったのでは。この曲は容姿を否定された自身の経験が基になっていて、他者からの否定に明確なNOを突き付ける彼女の生き様が投影されているんです」

栗田氏は今回、ちゃんみなに唯一、“NG”を出していたことがあるという。

「昨年5月のミュージックアワードジャパンでは天井から吊るされたフープに跨り、『WORK HARD』のMVではスタントなしで飛行機から飛んじゃう。今回も、怖いから飛ぶのだけはやめてくれってお願いしました（笑）」

ちゃんみなと初めて出会ったのは約10年前、栃木県足利市のクラブだった。

「人間力の塊」「よく似ている」アーティストは…

「ステージではエネルギーがほとばしっていて圧倒されたけど、それより惹かれたのは彼女の人間力。『わざわざお越しくださってありがとうございます』って礼儀正しい。舞台上とのギャップにやられました」

半世紀にわたるマネージャー経験のなかで、ちゃんみなと「同じ匂いがする」アーティストがいたという。宇崎竜童（79）だ。1970年代にロックバンド「ダウン・タウン・ブギウギ・バンド」のボーカルとして一世を風靡。作曲家として山口百恵に「プレイバックPart2」を提供したことでも知られる。

「私は10年間、マネージャーだったのですが、宇崎さんも人間力の塊のような人。自分に厳しく人に優しい。マネージャーを先に家に帰してまたトレーニングしますから。ちゃんみなもストイックなところまでよく似ています。ものすごい集中力で2時間で曲を作りあげてしまう」

24年には韓国人ラッパーの夫・ASH ISLANDとの間に第一子を授かり、母になった。今年はどんな挑戦をするのか。栗田氏は仰天の提案を行っていた。

「独立しろよって伝えてあるんです。彼女には大谷翔平選手と同じく人生設計があって引退時期まで決めているみたい。アメリカで活躍する歌手のリアーナのように、誰からもコントロールを受けずに、セルフプロデュースで世界に羽ばたいてほしい。でも『社長の面倒は私が見ますから』って言われたのが嬉しかったな。神様が僕の音楽人生の最後にくれた贈り物です」

さらなる飛躍は“NGなし”のようで。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2026年1月15日号）