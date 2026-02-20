近年人気が再燃中の「編み物」。じつは脳の働きにも効果的であるのを知っていましたか？ そこで今回は、医学博士の川島隆太さんに、脳活として効果的な「編み物」の仕方を教えてもらいました。編み物は、気軽に始められて続けやすいのも魅力。川島先生の回答やESSE読者の編み活には、毎日の暮らしに取り入れたくなるヒントが満載です！

編み物で鍛えて「老けない脳」をつくる

『編み物で脳を鍛える 脳活編み物』（自由国民社刊）という本を監修する脳科学者の川島隆太さん。

【写真】かわいい毛糸で豆本づくり

「編み物は、脳活にぴったり。年齢とともに脳の機能は低下しますが、その速度は個人差があります。脳を若く保つためには、バランスのよい食生活や質のよい睡眠、適度な運動のほか、趣味をもつことも大切な要素なんです」（川島さん、以下同）

絵画や楽器演奏、芸術鑑賞など、科学的に脳によいとされている趣味はいろいろ。

「なかでも編み物がおすすめな理由は、完成のイメージをもちながら編み進め、さらにミスがあれば修正する作業を自然に行えるためです。これは、脳の『ワーキングメモリー』を鍛えることにつながります。実験でも、編み物をしているときに多くの人がワーキングメモリーと関係の深い前頭前野が活発に働くことがわかっています。編み物を続けることでうつ傾向が改善し、前向きな気持ちになることも期待できますよ」

教えて川島先生！脳の働きを活性化させる「編み物」Q＆A

編み活が脳にどのような影響を与えるのか、どんなふうに編み物をするのが効果的なのか、川島先生にQ＆A形式で伺いました。

●Q：1日に編み物はどれくらいの時間するのがいいですか？

A：1日5〜10分で十分効果あり！

脳トレは、1日に行う時間と頻度の掛け算によって効果の出方が決まりますが、時間が短いと効果がないわけではありません。1日に5分〜10分でも編み物をすれば、効果が得られますよ。

●Q：編み物は毎日続けた方がいいですか？

A：週3日以上がおすすめです

これまでの研究では、週に3日以上行うと、明らかな脳機能の向上効果があることがわかっています。毎日でなくてもOKですが、週3日以上やるのがおすすめです。

●Q：より脳を鍛えるためにおすすめの編み方は？

A：だれかと一緒に編み活するのも手

だれかと一緒に趣味活動を行うのは、脳の健康にとてもよいことがわかっています。できれば友達や家族などと行うのがおすすめ。1人で没頭したい人は、1人で行っても問題ありません。

●Q：効果がダウンするNG行動は？

A：「ながら」は効率悪し

脳の前頭前野の活性化という観点では、「ながら作業」は活性化が弱くなります。編み物で脳トレ効果を期待するなら、テレビを観ながらなどではなく、編み物に集中するのが大事です。

ESSE読者も編み活にハマっています！

ESSE読者のなかにも、編み活にハマっている方が続出！ 編み活の魅力を教えてもらいました。

●こまぎれの時間にもできて、自分時間が充実！

「以前独学で挫折した編み物ですが職場の得意な人に教えてもらえることに。すっかりハマり、家事や仕事の合間など、隙間時間に編み物。自分時間が充実しました」（Cさん・48歳）

●かわいい毛糸を選んでつくる、豆本づくりが楽しい

「趣味の豆本づくりの一環としてカバーを編み、昔好きだった編み活を再開。子どもが寝たあと、夫の帰宅後も、おしゃべりしながらできるのが気に入っています」（Fさん・40歳）

●育児中のイライラ解消！気持ちがラクになった

「出産後、子どもとだけ向き合う生活に閉塞感を抱いていた頃、雑誌で見た編みぐるみをつくったら、イライラが解消。育児中でもできるし、気持ちが整いました」（Tさん・51歳）