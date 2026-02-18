【獅子座】週間タロット占い《来週：2026年2月23日〜3月1日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年2月23日〜3月1日）の【獅子座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年2月16日〜2月22日｜総合運＆恋愛運TOP３
『感情が入り混じります』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
気持ち的に、変わりたい熱い思いと変われない不安さが入り混じりそうです。それに対して、周囲の人達も異変に気付き始めるでしょう。仕事や公の場では方向性に迷いが生じます。どういう風に活動をしていくのが自分の成長に繋がるのかが気になるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
「自分の理想と今やるべきことは一致するものではない」と悟ります。精神的に大人な考えができてくるようです。これまで受け入れてもらえなかった人にも受け入れてもらえるでしょう。シングルの方は、悩みごとをサクサク解決していく人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの良い所を思い出してくれています。
｜時期｜
2月25日 チヤホヤしてもらえる ／ 2月28日 自分を目立たせないようにする
｜ラッキーアイテム｜
ご当地の調味料
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞