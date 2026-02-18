お笑いコンビ、爆笑問題の太田光（60）と田中裕二（61）が17日深夜放送のTBSラジオ「火曜JUNK 爆笑問題カーボーイ」（火曜深夜1時）に出演。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで日本人選手として初めて金メダルを獲得した「りくりゅうペア」こと、三浦璃来・木原龍一組を祝福した。

太田は「すごかったですね、りくりゅう。感動した俺はね」と切り出し、2人を祝福。太田はかねて「りくりゅうはすごい」と喧伝してきたという。

太田が「すごいよね、（SP）5位から。あそこからいくんだもんね。完璧だったね」と言うと、田中も「すごかったね。本当に。クルクル回ってたもんね」と返答。ラジオブース内には放送作家の乾いた笑いが響いた。

太田はあきれて「お前、バカにしてんのか」とツッコミを入れた上で「全フィギュアファンを敵に回した。クルクル回ってって。バカみたいな言い方するなよ。そりゃそういうもんだろ、全部」と指摘した。

田中は気を落とさず「何か、三浦璃来選手、小柄じゃない。クルクルクルっていう感じがすごいまた印象深いよ」とコメントした。

りくりゅうペアこと、三浦・木原組は日本時間16日に行われたショートプログラムで、リフトの失敗が響いて5位と出遅れた。気を取り直して臨んだ同17日にフリーでは高いリフト、回転と着氷のそろったジャンプ、適度な幅を保ったステップで完璧な演技を披露。世界歴代最高得点となる158・13点をたたき出して、大逆転で頂点へと駆け上がった。同日の早朝から、日本列島は大きな感動に包まれていた。