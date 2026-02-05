「スイカゲーム」の開発・運営を行うAladdin Xと「カラオケまねきねこ」の運営を行うコシダカがコラボレーションを発表した。

関連：【画像あり】まねきねこのキャラクター「まねっきー」の姿も？ ゲームのスクリーンショット（複数あり）

「カラオケまねきねこ」のオリジナル機種『E-bo』にて「スイカゲーム カラオケまねきねこver.」がプレイ可能になっている。さらに、本コラボレーションを記念して、2月5日～2月26日の期間限定で「プレイ料金無料キャンペーン」を開催している。

まねきねこverとして、ゲーム画面はカラオケ部屋を背景に、まねきねこのキャラクター「まねっきー」が隠れている。

1人プレイ以外にも2人モードを搭載している。他にも「オリジナル」、「タイムリミット」、「アタック」「アイテム」の4モードが用意されている。

「スイカゲーム カラオケまねきねこver.」は全国の「カラオケまねきねこ」E-bo設置店舗およびルームでプレイ可能だ。コラボレーション記念のキャンペーン期間が過ぎると、利用券の購入が必要となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）