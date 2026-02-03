紗栄子さんが自身のYouTubeチャンネルに『紗栄子の【カバンの中身】韓国出張編』の動画を投稿。バッグの中身を公開してくれました！提供アイテムではあるものの、紗栄子さんなりの使用感を教えてくれました。

■ベースメイクに

動画内に登場したのはこちら！

WrinkFade/薬用リンクルケア ファンデーション ハイカバー 税込5,980円（編集部調べ）

下地いらずでベースメイクに必要な11役や１本で叶うというアイテム！

紗栄子さんは、出張帰りはノーメイクだというものの、会食などをいれることもあるそう。そんな時に「さすがにすっぴんでは行けないから、軽くメイクはするの」「その時に活躍してるのがこれ」と１本でベースメイクが叶うこちらを使用していると紹介。

コンパクトで1本でベースメイクか叶うことから「マジで優秀アイテムで」「お供で持っていってる」と欠かせないアイテムだとコメント。

続けて仕上がりについても「結構ちゃんとカバーしてくれるのに、なんか重たくなくって素肌感も出してくれる」とカバー力とナチュラル感のバランスについても語っていました！

■動画もチェック

動画内では、そのほかにも紗栄子さんのバッグの中身が登場！ぜひチェックしてみてくださいね。