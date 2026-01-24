赤ちゃんの顔を尻尾で優しくペチペチする猫さん。可愛すぎる2人の姿に癒やされる人が続出しています。

猫さんと赤ちゃんが繰り出す優しい世界は126.4万回再生の人気を集め、「疲れが全て吹き飛んだ」「わかる！わかるぞ！その気持ち良さ！」「ﾍﾞｼｯ!じゃなくてﾌｻｯなの優しい」「赤じゃらしですね、可愛い」といったコメントが寄せられています。

【動画：猫がしっぽを使って『赤ちゃん』と遊んだ結果…いつまでも眺めていたい『尊すぎる光景』】

尻尾で赤ちゃんをあやす猫

TikTokアカウント『なる』に投稿されたのは、12歳のキジトラ猫さんと生後6ヶ月の赤ちゃんのやり取り。いつも赤ちゃんが猫さんに構って欲しくてちょっかいを出すそうですが、猫さんは逃げてしまうそう。ママさん曰く、赤ちゃんから猫さんへの「一方通行の愛」なのだとか。

ある日、猫さんと赤ちゃんにいつもと違う光景が見られたといいます。いつもなら逃げるはずの猫さんが、なんと尻尾で赤ちゃんをあやしていたそう。

モフモフ尻尾の虜に

猫さんが尻尾で赤ちゃんの顔を優しくペチペチすると、ふかふかの尻尾が気持ち良いのか赤ちゃんは大喜び。「この遊び、楽しい！」というような満面の笑みを浮かべたといいます。

「もっとして」というように、自分から尻尾に顔を当てにいったという赤ちゃん。すっかりモフモフ尻尾の虜になってしまったようです。赤ちゃんのリクエストに応えるように、猫さんは何度も尻尾で赤ちゃんの顔をペチペチしたのだとか。

猫と赤ちゃんの今後が楽しみ

ママさんによると、猫さんは赤ちゃんのほうを全く見ていなかったにもかかわらず、見事に尻尾を顔にフィットさせていたそう。何とも優秀なベビーシッター猫さんです。

猫さんが遊んでくれることがよっぽど嬉しかったのか、赤ちゃんは終始ニコニコ顔。猫さんと赤ちゃんの平和で尊いやり取りに、見ているほうも自然と笑みがこぼれます。

その後、2人の関係は再び「猫さんと仲良くしたい赤ちゃん」と「赤ちゃんから逃げたい猫さん」に戻ってしまったそう。また、猫さんと仲良く遊べる日を心待ちにしている赤ちゃんなのでした。

投稿には、「めっちゃソフトタッチ」「あやすのが上手な猫ちゃん」「幸せのお裾分けありがとうございます」といった声が寄せられています。

TikTokアカウント『なる』には、キジトラ猫さんと赤ちゃんのキュートなやり取りの様子が投稿されています。

写真・動画提供：TikTokアカウント『なる』さま

執筆：kokiri

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。