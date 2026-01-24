プロ野球・ヤクルトの池山隆寛監督が23日、今季のチームスローガンを発表。あわせて球団マスコットであるつば九郎についても語りました。

ヤクルトは昨年末に行われたファン感謝イベント「ファン感謝DAY」でスローガンの公募を発表。今回は1000件ほどの応募があったそうで、この中から『燕心全開（エンジンぜんかい）』という言葉が選ばれました。心という字は池山監督の“イメージカラー”でもある赤色に塗られており、ロゴ下部にはツバメもデザインされました。

“ツバメ”といえば、ファン感謝イベントの中では、活動休止中のつば九郎の復帰も発表されました。イベント内で池山監督は「来シーズンから彼が戻ってきます」と宣言。同時につば九郎の姿が映されると、ファンからも歓声があがりました。池山監督は続けて「彼と一緒に、皆さんとともに応援してもらい、選手の躍動をよろしくお願いいたします」とコメントしていました。