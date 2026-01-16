»°É©¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É¡¡S-AWCºÎÍÑ¤Ç¡¢Áö¤ê¤Î¼Á¤¬¤µ¤é¤Ë¥¢¥Ã¥×¡ª ¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡õ¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡©
Ä¶¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤ÇÍ£°ìÌµÆó¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¥ß¥Ë¥Ð¥ó
»°É©¤Ï¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Î¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤òÂçÉý²þÎÉ¤·È¯Çä¤ò³«»Ï¤·¤¿¡£¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡£¿ôÂ¿¤¯¤¢¤ë¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥ÉÁö¹Ô¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ìÌµÆó¤Ê¥â¥Ç¥ë¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤ÎÁöÇËÀ¤ËÂç¤¤¯±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ëºÇÄãÃÏ¾å¹â¤Ï185mm¤â³ÎÊÝ¡£SUVÊÂ¤ß¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¤ò¤â¤Ä¡£
º£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ï¡¢¼ç¤ËÁö¤ê¤Î¿¼²½¤ÈÆâ³°Áõ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ê¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¤è¤ê¥ï¥¤¥ë¥É¤ÇÇ÷ÎÏ¤¬Áý¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ
¥Õ¥í¥ó¥È¥°¥ê¥ë¤È¥Õ¥í¥ó¥È¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¡¢¥ê¥ä¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤ÇÎ©ÂÎ´¶¤Î¤¢¤ëÎÏ¶¯¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤È¤·¡¢¥ê¥ä¥²¡¼¥È¤Ç¤Ï¡¢¡ÖDELICA¡×¥í¥´¤ò¥¬¡¼¥Ë¥Ã¥·¥åÆâ¤Ø¼è¹þ¤ó¤À¡£¥ê¥ä¥²¡¼¥È¥Ñ¥Í¥ë¤ò¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¹¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥É¤Ë¤Ï¡¢¥ï¥¤¥É¤Ç°ÂÄê´¶¤Î¤¢¤ëÂ²ó¤ê¤È¹â¤¤ÁöÇËÀ¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¿·ºÎÍÑ¤Î¥Û¥¤¡¼¥ë¥¢¡¼¥Á¥â¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¡£ÎÏ¶¯¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¥®¥¢´¶¤ò¹â¤á¤¿¿·¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î18¥¤¥ó¥Á¥¢¥ë¥ß¥Û¥¤¡¼¥ë¤ËÊÑ¹¹¤·¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿Íµ¤¤Î¥½¥ê¥Ã¥É¿§Ä´¥°¥ì¡¼¤Ë¡¢¸÷¤ÎÅö¤¿¤êÊý¤Ë¤è¤ê¥Ö¥ë¡¼¤Î¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¤¬±Ç¤ëÆÃÊÌ¤Ê¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¡×¤òÀßÄê¡£¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«¡×¤È¤Î2¥È¡¼¥ó¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¤·¡¢2¥È¡¼¥ó5¿§¡¢¥â¥Î¥È¡¼¥ó4¿§¤ÎÁ´9¿§Å¸³«¤È¤·¤¿¡£
¤è¤¦¤ä¤¯±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼ºÎÍÑ
¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢8¥¤¥ó¥Á¥«¥é¡¼±Õ¾½¤Î¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥á¡¼¥¿¡¼¤òºÎÍÑ¡£»ëÇ§À¤Î¸þ¾å¤Ë²Ã¤¨¡¢¶âÂ°Ä´¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥¤¥ó¥¹¥È¥ë¥á¥ó¥È¥Ñ¥Í¥ë¤Ë¤è¤ê¡¢Àè¿ÊÀ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥®¥¢´¶¤È¥×¥ì¥ß¥¢¥à´¶¤ò¹â¤á¤¿¡£±Õ¾½¥á¡¼¥¿¡¼¤Ï¡¢·Ú¼«Æ°¼Ö¤Ç¤âÉ¸½àÁõÈ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë»þÂå¡£½¾Íè¤Î¥¢¥Ê¥í¥°¥á¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¸Å¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿ÉôÊ¬¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥Ñ¥Í¥ë¤Ç¤Ï¡¢½ý¤Ä¤¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥À¡¼¥¯¥°¥ì¡¼¤È¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥·¡¼¥È¤Ë¤Ï¡ÖCHAMONIX¡×¤Ç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ´ÁÇºà¡ÊÙû¿åµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¤È¹çÀ®Èé³×¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥óÀ¸ÃÏ¤òºÎÍÑ¡£¥¹¥Æ¥Ã¥Á¤òÆâÁõ³ÆÉôÆ±ÍÍ¤Î¥«¡¼¥¿§¤È¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤è¤êµ¡Ç½Åª¤ÇÅý°ì´¶¤Î¤¢¤ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥½¡¼¥ë¡¢¥Õ¥í¥¢¥³¥ó¥½¡¼¥ë¤Î²¼Éô¤Ë½¼ÅÅÍÑUSB¥Ý¡¼¥ÈType-C¤ò¤½¤ì¤¾¤ì2¥Ý¡¼¥ÈÄÉ²Ã¤·ÍøÊØÀ¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£
¡ÖS-AWC¡×¤ÎÅëºÜ¤·¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë°Ï©ÁöÇËÀ¤äÁà½Ä°ÂÄêÀ¤ò¿¼²½
º£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤ÎÌÜ¶Ì¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤Î¤¬¡¢»°É©ÆÈ¼«¤Î¼ÖÎ¾±¿Æ°Åý¹çÀ©¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖS-AWC¡ÊSuper-All Wheel Control¡Ë¡×¤òÅëºÜ¤·¤¿¤³¤È¡£¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ò»Ï¤á¡¢Â¿¤¯¤Î»°É©¼Ö¤ËÅëºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
¤³¤ÎS-AWC¤Ï¡¢4ÎØ¤Î¶îÆ°ÎÏ¡¦À©Æ°ÎÏ¤ò¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯ºÇÂç¸Â¤ËÈ¯´ø¤µ¤»¡¢¡È°Õ¤Î¤Þ¤Þ¤ÎÁà½ÄÀ¡É¤È¡ÈÂî±Û¤·¤¿°ÂÄêÀ¡É¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£¤³¤Î¥·¥¹¥Æ¥à¤Ï¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ4WD¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥è¡¼¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÎAYC¡Ï¡¢¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥¹¥¿¥Ó¥ê¥Æ¥£¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡ÎASC¡Ï¡¢ABS¡ÊEBDÉÕ¡Ë¤«¤é¹½À®¡£¡ÖÁö¤ë¡¦¶Ê¤¬¤ë¡¦»ß¤Þ¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¼ÖÎ¾±¿Æ°¤ò¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ°ãÏÂ´¶¤¬¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Ê¤¯Ï¢Â³Åª¤ËÅý¹çÀ©¸æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Í¥¤ì¤¿Áà½ÄÀ¤È¹â¤¤Áö¹Ô°ÂÄêÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎS-AWC¤Ë¤è¤ê¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥é¥¤¥ó¥È¥ì¡¼¥¹À¤ËÍ¥¤ì¡¢¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢°Â¿´´¶¤¢¤ëÁö¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢¥É¥é¥¤¥Ö¥â¡¼¥É¤Ï¡¢ECO/NORMAL/GRAVEL/SNOW¤Î·×4¥¿¥¤¥×¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢³ê¤ê¤ä¤¹¤¤²¼¤êºä¤Ç³ê¤êÍî¤Á¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼ÖÂ®¤ò°ìÄê¤ËÊÝ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥Ò¥ë¥Ç¥£¥»¥ó¥È¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òºÎÍÑ¤·¤¿¡£
CM¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ç¥ê¥«D:5¡£ºÇ¿·¥â¥Ç¥ë¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÎòÂåºÇ¶¯¡×¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤¬¡¢S-AWC¤Ë¤è¤êÆÀ¤ÆÍ¥¤ì¤¿Áö¹ÔÀÇ½¤Î¿¼²½¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
Í½ËÉ°ÂÁ´¡¦±¿Å¾»Ù±çµ¡Ç½¤ò¶¯²½
¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¼«Æ°¥Ö¥ì¡¼¥¡Ë¤Î¸¡ÃÎÂÐ¾Ý¤Ï¡¢½¾Íè¼ÖÎ¾¤ÈÊâ¹Ô¼Ô¤Ã¤¿¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤Ë¼«Å¾¼Ö¤Î¸¡ÃÎ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö¸íÈ¯¿ÊÍÞÀ©µ¡Ç½¡×¤Ç¤Ï¡¢¸åÂà»þ¤Ç¤â¥¢¥¯¥»¥ë¤ÎÆ§¤ß´Ö°ã¤¨¤ËÂÐ±þ¡£
¤¿¤À¡¢ºÇ¿·¤Î¾×ÆÍÈï³²·Ú¸º¥Ö¥ì¡¼¥¤Ç¤Ï¡¢¿Í¤ä¼«Å¾¼Ö¡¢¼«Æ°ÆóÎØ¤Ë²Ã¤¨¡¢¸òº¹ÅÀÆâ±¦º¸ÀÞ»þ¤ÎÂÐ¸þ¼ÖÎ¾¤È¼«Å¾¼Ö¡¢Êâ¹Ô¼Ô¤Ê¤É¤â¸¡ÃÎ²ÄÇ½¡£¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Ï¡¢ÅÅ»Ò¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤¬¡¢¤ä¤ä¸Å¤¤¤³¤È¤¬ÈÝ¤á¤Ê¤¤¡£
¤Þ¤¿¡¢Á°¸å¥Ð¥ó¥Ñ¡¼¤ËÅëºÜ¤·¤¿¥½¥Ê¡¼¤Ë¤è¤ê¡¢¼ÖÎ¾ÉÕ¶á¤Î¾ã³²Êª¤Î¤ª¤ª¤è¤½¤Î°ÌÃÖ¤ò¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨¤È²»¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡Ö¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥»¥ó¥µ¡¼¡×¤òÄÉ²Ã¡£¡Ö¥Þ¥ë¥Á¥¢¥é¥¦¥ó¥É¥â¥Ë¥¿¡¼¡×¤Ç¤Ï¡¢½¾Íè¤«¤é¥«¥á¥é²è¼Á¤òÌó3ÇÜ¹â¤á¡¢Î¾¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼+¥Õ¥í¥ó¥È¥Ó¥å¡¼²èÌÌ¤ä¡¢¥Ð¡¼¥É¥¢¥¤¥Ó¥å¡¼+Æ©²á¥Õ¥í¥ó¥È¥µ¥¤¥É¥Ó¥å¡¼²èÌÌ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ëÇ§À¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢°ÜÆ°Êª¸¡ÃÎµ¡Ç½¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ãó¼Ö¾ì¤Ê¤É¤Ç¤Î¼þ°Ï³ÎÇ§À¤â¸þ¾å¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤Û¤«¡¢Á°Êý¼ÖÎ¾¤ÎÈ¯¿Ê¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¹¤ë¡ÖÀè¹Ô¼ÖÈ¯¿ÊÄÌÃÎ¡×¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¡£
¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó
¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Î¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢ºÇ¾åµé¤ÎP¥°¥ì¡¼¥É¡¢Ãæ´Ö¥°¥ì¡¼¥É¤ÎG¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎG¥°¥ì¡¼¥É¤Î3¥°¥ì¡¼¥É¹½À®¡£
¤Þ¤º¡¢¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤ÎG¥°¥ì¡¼¥É¤Ï¡¢¸åÂ¦Êý¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê¥ì¡¼¥ó¥Á¥§¥ó¥¸¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½ÉÕ¡Ë¡ÎBSW/LCA¡Ï¡¢¸åÂà»þ¸òº¹¼ÖÎ¾¸¡ÃÎ·ÙÊó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÎRCTA¡Ï¤È¤¤¤Ã¤¿Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤¬ÁõÃåÉÔ²Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÇÁªÂò»è¤«¤é³°¤·¤¿¤¤¡£Æü¡¹¤Î±¿Å¾¤ÇÉÑÈË¤Ë»È¤¦Í½ËÉ°ÂÁ´ÁõÈ÷¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¥í¡¼¥Æ¥¯ÁõÈ÷¤Ê¤Î¤Ç¡¢400Ëü±ßÄ¶¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏÉ¸½àÁõÈ÷¤¬Åö¤êÁ°¤ÊÁõÈ÷¤È¤¤¤¨¤ë¤«¤é¤À¡£
¾åµ¤ÎÁõÈ÷¤Ï¡¢Ãæ´Ö¥°¥ì¡¼¥ÉG¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ç¤â¥ª¥×¥·¥ç¥óÀßÄê¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤òÁªÂò¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÎP¤ÈG¥Ñ¥ï¡¼¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î²Á³Êº¹¤¬¤ä¤ä½Ì¤Þ¤ê¡¢Âçº¹¤Ê¤¤²Á³Ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤³¤¦¤Ê¤ë¤È¡¢¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥È¡Ê¥¹¥¨¡¼¥ÉÄ´ÁÇºà Ùû¿åµ¡Ç½ÉÕ¡ß¹çÀ®Èé³×¡¢¥«¡¼¥¥¹¥Æ¥Ã¥ÁÉÕ¡Ë¤Î¥·¡¼¥ÈÀ¸ÃÏ¤ò»È¤¦P¥°¥ì¡¼¥É¤ÎÊý¤¬Ì¥ÎÏÅª¡£·ëÏÀ¤È¤·¤Æ¡¢¥Ç¥ê¥«D:5¤Î¥°¥ì¡¼¥ÉÁª¤Ó¤Ç¤ÏP¥°¥ì¡¼¥É°ìÂò¤Ë¤Ê¤ë¡£¼ÂºÝ¤ÎÈÎÇä¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤â¡¢P¥°¥ì¡¼¥É¤Î¹½À®Èæ¤Ï83¡ó¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¿ôÃÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥ê¥«D:5¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤Ï¡©
¥Ç¥ê¥«D:5¤Ï¡¢Í£°ìÌµÆó¤ÎÂ¸ºß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢³ÆÇ¯¼°¤Ç¹â¤á¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£3Ç¯Íî¤Á¡Ê2026Ç¯Èæ¡Ë¤Ç¡¢Ãæ¸Å¼Ö¤Î¿·¼Ö²Á³ÊÈæ¤¬Ìó80¡Á92¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é ¡¢¹â¤á¤Î¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢2019Ç¯¤ÎÂçÉý²þÎÉÁ°¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢ÄãÇ¯¼°²½¤â¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤ä¡¢¤ä¤ä¸Å¤¯¸«¤¨¤ëÆâ³°Áõ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì¤Ï¥°¥Ã¤È²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤â¤½¤ì¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¡£º£¸å¡¢¥ê¥»¡¼¥ë¥Ð¥ê¥å¡¼¤¬¹â¤¯¤Ê¤ëÍ×ÁÇ¤â¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢ÇäµÑ¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ì¤ÐÁá¤¤Êý¤¬¤è¤¤¤À¤í¤¦¡£
¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡ËP¥°¥ì¡¼¥É
Ãæ¸Å¼ÖÁê¾ì2023Ç¯¼°¡§Ìó360¡Á410Ëü±ß
Åö»þ¤Î¿·¼Ö²Á³ÊÈæ¡§Ìó80¡Á92¡ó
ÂçÉý²þÎÉ¤·¤¿»°É©¥Ç¥ê¥«D:5¡ÊCV·Ï¡Ë¤Î¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¡©¡¡¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡©
¿Íµ¤¥°¥ì¡¼¥É¥Ù¥¹¥È3¡Ê¹½À®Èæ¡Ë
P ¡¡¡Ê83%¡Ë
G-Power Package ¡¡¡Ê14%¡Ë
G ¡¡¡Ê3%¡Ë
¿Íµ¤¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¥Ù¥¹¥È5¡Ê¹½À®Èæ¡Ë
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥« 2¥È¡¼¥ó¡¡¡Ê32%¡Ë
¡¦¥°¥é¥Õ¥¡¥¤¥È¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«2¥È¡¼¥ó¡¡¡Ê20%¡Ë
¡¦¥à¡¼¥ó¥¹¥È¡¼¥ó¥°¥ì¡¼¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯/¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Þ¥¤¥«2¥È¡¼¥ó¡¡¡Ê18%¡Ë
¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¡¡¡Ê9%¡Ë
¡¦¥Ö¥é¥Ã¥¯¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É ¡¡¡Ê7%¡Ë
¡ö2026Ç¯1·î8Æü»þÅÀ¤Î¿ôÃÍ
»°É©¥Ç¥ê¥«D:5¿·¼Ö²Á³Ê
¡¦P¡¡7¿Í/8¿Í¡¡ 4,944,500±ß
¡¦G-Power Package¡¡7¿Í/8¿Í ¡¡4,746,500±ß
¡¦G¡¡7¿Í/8¿Í¡¡ 4,510,000±ß
»°É©¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡¢eK¥¹¥Ú¡¼¥¹¿·¼Ö¾ðÊó
2025 ¥Ð¥ó¥³¥¯¹ñºÝ¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¥ì¥Ý¡¼¥È¡ã»°É©ÊÔ¡ä¡¡¿··¿¥¨¥¯¥¹¥Õ¥©¡¼¥¹HEV¥Ç¥Ó¥å¡¼
»°É©¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV»î¾èµ
¡ÚÆ°²è¡Û»°É©¥È¥é¥¤¥È¥ó »î¾è¥ì¥Ó¥å¡¼
»°É©¥Ç¥ê¥«D:5»î¾èµ
¥ß¥Ë¥Ð¥ó¿·¼Ö¾ðÊó¡¦»î¾èÉ¾²Á°ìÍ÷
SUV¿·¼Ö¾ðÊó¡¦¹ØÆþ¥¬¥¤¥É°ìÍ÷