海外不動産投資家の宮脇さき氏と不動産アニキの小林大祐氏が語る資産形成の哲学「投資は株や為替より不動産だった」ゼロから富を築いた軌跡
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで、「不動産アニキ」として知られる投資家の小林大祐氏をゲストに招き、「【日本で格差が広がる仕組み】新富裕層の実態がすごい！富裕層の投資戦略について徹底解説します！」と題した動画で、謎に包まれた「新富裕層」の実態について深掘りした。
動画の冒頭、宮脇氏は「新富裕層は本当にいるのか？」という視聴者からの疑問に言及。統計データを交えながら、富裕層とそうでない人々の二極化が実際に進んでいると解説した。その上で、新富裕層のリアルな姿を解き明かすべく、ゲストの小林氏に話を向けた。
小林氏は、自身が富裕層の家に生まれたわけではなく、ごく普通のサラリーマンからキャリアをスタートさせたと明かす。20代後半から投資を始め、当初は趣味のプラモデルやラジコンをネットオークションで売ることから軍資金を貯めたという。「元手は数万円」だったと語る小林氏だが、そこから事業と不動産投資で資産を拡大していった経緯を振り返った。
話題が新富裕層の行動原理に及ぶと、小林氏は自身がコンサルティングした人物のエピソードを披露。その人物は、小林氏との出会いをきっかけに「開眼」し、「1ヶ月でフェラーリを5台買っています」という驚きの事実を明かした。小林氏によれば、新富裕層は非常にストイックかつ合理的で、自身の視野を広げるための体験価値を重視する傾向があるという。フェラーリのオーナーが集うイベントに参加したことで、それまでとは全く違う世界に触れ、すぐさま行動に移した結果だと分析した。
さらに、小林氏は今後の日本の不動産市場について「二極化ではなく三極化する」と断言。①価格が維持・微増するエリア、②緩やかに下がるエリア、③価値が二束三文になるエリア、に分かれると予測。最後に「安易な高利回り物件は要注意。人口動態や需要を正確に見極めることが重要である」と訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
関連記事
チャンネル情報
宮脇さき＠海外不動産個人投資家として資産運用しながら、富裕層、経営者、投資家への資産コンサルティングの他、海外移住アドバイザーとしても活動登録者10万人超えのYoutubeチャンネル「さきの海外不動産しか勝たん」を運営