ベネズエラの国営石油会社が運営するカブルティカ近郊の油井で作業する油田作業員/Carlos Garcia Rawlins/Reuters

（CNN）米国のトランプ政権は、ベネズエラが石油生産を再開するために受け入れなければならないいくつかの要求を明らかにした。ホワイトハウスの高官2人がCNNに語った。

ルビオ国務長官主導の会談で、トランプ政権はベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領に対し、ベネズエラは中国、イラン、ロシア、キューバとの関係を断ち切り、石油生産において米国とのみ提携することに同意しなければならないと伝えた。高官らが明らかにした。

高官らによれば、ロドリゲス氏は将来の石油販売において、トランプ政権と米国の石油会社を優遇することにも同意する必要があるという。

ホワイトハウスのレビット報道官は、ベネズエラへの要求とされる上記の内容について肯定も否定もしなかった。

当該の要求については、ABCニュースが最初に報じた。これに先駆け米政権は先週末、ベネズエラのマドゥロ大統領を拘束していた。

協議に詳しい情報筋によると、トランプ政権高官は、ベネズエラが石油備蓄の売却に頼らずに経済的に生き残れるのはあと数週間だけだと考えているという。

こうした要求を出す中、トランプ政権はベネズエラ暫定政府との間で、既に採掘済みの原油数千万バレルを売却することで合意したと発表した。

トランプ政権関係者はベネズエラに対し、将来的には自由で公正な選挙を実施し、政治犯を釈放し、麻薬組織を一掃しなければならないことを明確に伝えたとされる。今週、政権側が主要な議員との打ち合わせでそう説明したと、協議の内容に詳しい情報筋が明らかにした。

7日、ルビオ氏は、政権としてベネズエラに対し安定化、復興、そして体制移行という3段階の計画を進めていると述べた。

トランプ大統領は同盟国や政府高官に対し、イラン、ロシア、中国を西半球から撤退させたいと非公式に伝えたとされる。事情に詳しい関係筋がCNNに語った。ベネズエラに圧力をかけ、これら3国との取引を停止させることが、まず最も重要なステップだと関係者らは付け加えた。

ホワイトハウス高官によると、トランプ氏は9日にホワイトハウスで石油会社の幹部らと会談する予定だ。