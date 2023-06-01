ホルムズ海峡を航行する船をめぐって、トランプ大統領は、安全を守る“見返り”に、貨物の価値の20％を「対価」として請求すると主張しました。青空の下、通行人や観光客が写真におさめるのは、立派な金色のトロフィー。ここは、アメリカのホワイトハウス近くの広場です。トロフィーには、こう記されています。「イラン戦争への積極的な参加に対し、トランプ大統領に『参加賞』を授与する」設置したのは匿名のアーティスト集団で、