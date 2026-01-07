この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

元中学校教師が解説！子どもが自ら守りたくなる「ゲームのルール決め」無理なく向き合うステップとは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【親必見】ゲームのルールが決まらない理由と無理なく向き合う３つのステップ」と題した動画を公開。多くの家庭で課題となる、思春期の子供とのゲームやスマホのルール決めについて、子供が話し合いから逃げてしまう根本的な原因と、親子で建設的にルールを作るための具体的なステップを解説した。



動画で道山氏は、子供がルール決めから逃げてしまう主な理由として「自分の都合のいい話しかできない関係性」と「親がルールを押し付けている」という2点を指摘する。親子関係の指標である「愛情バロメーター」が十分に高まっていないと、子供は自分に都合の悪い話を受け入れられない状態になるという。また、親は話し合いのつもりでも、無意識のうちに自分の意見へ誘導したり押し付けたりしていることがあり、子供はそれを「ルールを押し付けられる時間」と感じて拒否してしまうのだと説明した。



この状況を解決するため、道山氏はまず「都合の悪いことでも話せる関係を作ること」が重要だと語る。そのために、引き続き子供が望むことをして愛情バロメーターを高めつつ、「都合の悪い話を聞く練習」を取り入れることを提案。いきなりゲームのルールの話をするのではなく、まずは勉強の話を少し振ってみる、あるいは「リモコンを取って」といった簡単なお願いごとをしてみるなど、子供にとって少しだけストレスを感じる状況に慣れさせ、耐性を上げることが効果的だという。ただし、やりすぎると愛情バロメーターが下がってしまうため、あくまで練習としてバランスを見ながら行うよう注意を促した。



その上で、ルール決めを成功させる具体的なステップとして、まず「子どもがどういうルールなら守れそうか聞いてみること」が大切だと道山氏は強調する。親が主導するのではなく、子供に決めさせたルールで一度試してみるのだ。その結果、もし「ルールは守れたが宿題が終わらなかった」などの新たな問題が出てきたら、その時に初めて「この問題を解決するためにどうすればいいか」を親子で一緒に考える。このサイクルを繰り返すことで、子供は一方的にルールを押し付けられるのではなく、問題解決の当事者として話し合いに参加するようになるという。



親子で揉める原因になりがちなルール決めも、アプローチを少し変えるだけで、子供の自主性を育む良い機会となりそうだ。