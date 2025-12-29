アイアンで真っすぐ打つのは間違い!? 　その理由と正しい打ち方を人気コーチが解説

フェアウェイの絶好のポジションからのアイアンショット。ピンを狙って真っすぐ打とうと思いがちだが「グリーンに乗せたいなら球を曲げて打つといいですよ」河野勝成コーチ。曲げて打つテクニックをレクチャーする。

どうして曲げるのがいいの！？

最近のドライバーは球を曲げるのが難しいため、真っすぐ飛ばすのがいいといわれている。一方、アイアンはピンの位置などによって球筋をコントロールするほうが乗せやすいし、ピンにも寄る。曲げることで逆球が出なくなり、ミスショットも減る。自分の持ち球を安定させる効果もある。

ピンが右ならフェード

ピンの左手前のスベースを広く使えるからフェードが有利！グリーンに乗る確率が高くなる

ピンが左ならドロー

ドローでグリーンを狙うとピンの右手前の広いスペースを使える！右サイドからピンに寄っていく

右腰の高さでクラブの位置をチェック！

Fade（上）、Draw（下）

真っすぐの球筋は、どちらにも曲がる危険性が増えます。球をどっちに曲げるかの意識をもったほうが、スイング軌道は安定するし、想定外の逆球も出なくなるのです。

フェードはフェースを少しだけ左に向け、フェースよりもやや左向きのアウトサイド・インの軌道で振ります。フェースと軌道の向きが一緒だと左に真っすぐ飛んでしまうので、向きを揃えないことが大事です。ドローの場合はフェース面を少し右に向け、軽いインサイド・アウトの軌道でスイングします。

スタンスはスクエアでOK。クラブを入れる軌道をコントロールして球を曲げることを覚えましょう。バックスイングとダウンスイングの軌道を整えるために地面にスティックを置き、右腰の高さでクラブのポジションを確認しながら練習すると効果的。

まずはクラブのコントロールもミートもしやすいPWで球を曲げてみましょう。ロフトが寝ているので、10ヤード曲げて打てたら充分です。

フェードは軽いアウトサイド・イン

右に曲げる

スタンスはスクエアでOK。クラブの軌道を少し変えるだけで球を意図的に曲げて打てる

ドローは軽いインサイド・アウト

左に曲げる

ドローもフェードも10ヤード曲げるだけなら、スイングの軌道極端に変えなくてもいい

軌道をコントロールして右や左に10ヤード曲げる

「球を曲げるポイントはクラブの入れ方です」と河野。これはスイング軌道のコントロールが重要になるが、最初はPWを使って10ヤード曲げる練習からスタート！

打ち出す方向にフェースを向ける

スタンスは目標に対してスクエアのまま。右に10ヤード曲げるときはフェースは少し左を向けて、軌道はやや左向きで振る（右）

左に10ヤード曲げるときもスタンスの向きはスクエア。フェースを少し右に向け、それよりもやや右向きの軌道で振る（左）

フェード→右に10ヤード曲げる

バックスイングもダウンスイングもこのポジションを通過

アウトサイドから下ろす

あらかじめアウトサイド・インの軌道に沿って、地面にスティックを置く。このスティックと平行に見える角度から振り下ろす

ドロー→左に10ヤード曲げる

クラブを入れていく方向を決めて打つのが上手に曲げるコツ

インサイドから下ろす

フェードと同様、スティックを地面に置いて練習する。ダウンスイングでスティックと平行に見える角度から振り下ろそう

真っすぐ打つときは••••••

クラブが右腰の高さに上がったときに、クラブがターゲットラインと平行。ダウンスイングも同じ向きに振り下ろす

いかがでしたか？ 球を曲げる練習をしてみましょう！

レッスン=河野勝成

●こうの・かつなり/1996年生まれ、山口県出身。高校卒業後ティーチングの経験を積み、現在は東京都港区のファイブエレメンツを拠点に多くのアマチュアをレッスン中。

構成=三代崇

写真=田中宏幸

協力=熊谷ゴルフクラブ