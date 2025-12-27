ÊÆÃæ¤Î·ÐºÑ°Ò°µ¤ØTPP¤ÇÂÐ¹³¡¡ÆüËÜ¼çÆ³¡¢ÏÈÁÈ¤ßÁÏÀß¤ÇÏ¢·È
¡¡ÆüËÜ¤ò´Þ¤à12¥«¹ñ¤¬²ÃÌÁ¤¹¤ë´ÄÂÀÊ¿ÍÎÏ¢·È¶¨Äê¡ÊTPP¡Ë¤Ï¡¢½ÅÍ×¹ÛÊª¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤ä´ØÀÇ°ú¤¾å¤²¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö·ÐºÑÅª°Ò°µ¡×¤ËÂÐ¹³¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÂÐÏÃ¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤ÎÁÏÀß¤Ë¸þ¤±¤Æ¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï¶¨µÄ¤ò¼çÆ³¤·¤¿¤¤¹Í¤¨¤À¡£ÇÆ¸¢¼çµÁ¤ò¶¯¤á¤ëÃæ¹ñ¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢Í»Ö¹ñ¤ÎÏ¢·È¤ò¶¯²½¤¹¤ë¡£³°¸ò´Ø·¸¼Ô¤¬27Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡TPP³Æ¹ñ¤Ï¡¢·ÐºÑÅª°Ò°µ¤¬¼«Í³ËÇ°×¤äÃÏ°è¤ÎÀ®Ä¹¤òÁË¤à¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ»ÑÀª¤òÁ¯ÌÀ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ï2021Ç¯¤ËTPP¤Ø¤Î²ÃÌÁ¤ò¿½ÀÁ¤·¤¿¤¬¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¤Îµ¬À©¤ò³°¸ò¼êÃÊ¤Ë»È¤¦¤Ê¤É¶¯¹Å»ÑÀª¤¬ÌÜÎ©¤Á¡¢ÆüËÜ¤Ê¤É³Æ¹ñ¤Ï·üÇ°¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤¿¤ÀÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ê¤É¤Î²ÃÌÁ¹ñ¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î·ÐºÑÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò½Å»ë¤·¡¢ÂÐÎ©¤òÈò¤±¤¿¤¤¤È¤Î¹Í¤¨¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¿·¤¿¤ÊÏÈÁÈ¤ß¤Ç¡¢¼Â¸úÀ¤Î¤¢¤ëÂÐºö¤òÂÇ¤Á½Ð¤»¤ë¤«¤É¤¦¤«¤¬¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡·ÐºÑÅª°Ò°µ¤Ë¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÇÀ¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤äÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×´ØÀÇ¤Ê¤É¤â´Þ¤à¤È¤µ¤ì¤ë¡£TPP³Æ¹ñ¤Ï11·î¤Ë¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Ç³«¤¤¤¿³ÕÎ½²ñ¹ç¤Ç¡¢·ÐºÑÅª°Ò°µ¤Ë´Ø¤¹¤ëµÄÏÀ¤ò»Ï¤á¤ëÊý¿Ë¤òÂÇ¤Á½Ð¤·¤¿¡£