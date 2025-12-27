¡Ú¥Î¥¢¡ÛGHC²¦¼Ô¡¦°ðÂ¼°¦µ±¡¡OZAWA¤ËàÅÜÈ±Å·á¤Î¥ï¥±¡ÖÉðÆ»´Û¤ÇÈà¤ò¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥È¤·¤¿¤¤¡×
¡¡¥Î¥¢¤Î£Ç£È£Ã¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô£Ù£ï£ó£è£é£ë£é¡¡£É£î£á£í£õ£ò£á¡Ê°ðÂ¼°¦µ±¡á£³£³¡Ë¤¬£Ï£Ú£Á£×£Á¡Ê£²£¹¡Ë¤Ø¤ÎÅÜ¤ê¤Î¥ï¥±¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡°ðÂ¼¤ÏÍèÇ¯£±·î£±Æü¤ÎÅìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´ÛÂç²ñ¤Ç¡¢£Ï£Ú£Á£×£Á¤ò·Þ¤¨£Ö£²Àï¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÃæ¡¢£²£³Æü¤Î¸å³Ú±àÂç²ñ¤ÇµÞ¤¤çÁÈ¤Þ¤ì¤¿£¶¿Í¥¿¥Ã¥°¤ÎÁ°¾¥Àï¤ÇÂÐÖµ¤¹¤ë¤È£Ï£Ú£Á£×£Á¤Î¥é¥Õ¥Õ¥¡¥¤¥È¤Ë·ãÅÜ¡£»î¹ç¸å¤âµ´¤Î·ÁÁê¤Ç£Ï£Ú£Á£×£Á¤Ë½±¤¤³Ý¤«¤ë°ìËë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç°ðÂ¼¤Ï¡¢£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤Ç»¶¡¹Ä©È¯¤ò¼õ¤±¤Æ¤â·ãÅÜ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡ÖÈà¤¬¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ã¤Æ¥È¥¥¥ë¡¼¡Ê¿¿¼Â¡Ë¤¬¥Ï¡¼¥Õ¡ÊÈ¾Ê¬¡Ë°Ê²¼¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤À¤«¤é¥ß¡¼¤¬ÅÜ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¤ÎÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬£²£³Æü¤ÏÅÜÈ±Å·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥ï¥±¤ò¡Ö¥ß¡¼¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¥Ã¥·¥å¤Ê¡Ä¤ï¤¬¤Þ¤Þ¤Ê´ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Èà¤Ë¤ÏàÌµÍý¤Ë¥Î¥Ã¥È¥°¥Ã¥É¤Ê¤³¤È¤ò¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤ó¤À¤èá¤ÈÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£
¡¡£²£³Æü¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡Ö¥ß¡¼¤Ï¥Õ¥§¥¢¡õ¥¹¥¯¥¨¥¢¡ÊÀµ¡¹Æ²¡¹¡Ë¤ËÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¡¢¤º¤Ã¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤à¤²¤Ë¤µ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥É¡ÊÈá¤·¤ß¡Ë¤Ç¥¢¥ó¥°¥ê¡¼¡ÊÅÜ¤ê¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤µ¤é¤Ë£²£¶Æü¤Î²ñ¸«¤Ç¤Ï¥Õ¥©¥È¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÇÆ¬¤«¤é¿å¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¥Ö¥Á¥®¥ì¤Æ¡¢²¡¤·ÅÝ¤·¡¢Æ¨¤²¤ë£Ï£Ú£Á£×£Á¤òÄÉ¤¤¤«¤±²ó¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¡Ö²ñ¸«¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¥È¥é¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥³¥¢¡Ê³Ë¿´¡Ë¤òÆÍ¤¤¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤½¤ì¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ê¤Î¤ËºÇ¸å¤Ë»Ò¶¡¤¸¤ß¤¿´¶¾ð¤ò½Ð¤·¤Æ¥¦¥ª¡¼¥¿¡¼¤ò¤«¤±¤Æ¤¯¤ë¡£¤½¤ì¤¬¥µ¥Ã¥É¤Ç¡Ä¡×¤È¤³¤ì¤âÈá¤·¤ß¤«¤é¤¯¤ëÅÜ¤ê¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿»×¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢°ðÂ¼¤ÏÇ¯ÌÀ¤±·èÀï¤ËÎ×¤à¡£¡ÖÆüËÜÉðÆ»´Û¤ÇÈà¤ò¥¨¥Ç¥å¥±¡¼¥È¡Ê¶µ°é¡Ë¤·¤¿¤¤¡£¤½¤·¤Æ¥ß¡¼¤â¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤¿ÉôÊ¬¤ò¥·¥ç¡¼¤·¤¿¤¤¡×¡£°ðÂ¼¤Î»×¤¤¤Ï£Ï£Ú£Á£×£Á¤ËÆÏ¤¯¤«¡½¡½¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡