¡Úµð¿Í¡ÛÍ¸¶¹ÒÊ¿¤ÎÁèÃ¥Àï¤Ç¤â»´ÇÔ¡¡ÀèÈ¯Êä¶¯à¶õÅ¾á¤¬¤â¤¿¤é¤·¤¿¸÷ÌÀ¡Ö´íµ¡´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¡×
¡¡£²Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹µð¿Í¤¬¥¹¥È¡¼¥Ö¥ê¡¼¥°¤ÇÂç¶ìÀï¤ò¶¯¤¤¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï¥¨¡¼¥¹¡¦¸Í¶¿¤òÉ®Æ¬¤ËÀèÈ¯Åê¼ê¿Ø¤¬¸®ÊÂ¤ß¶ì¤·¤ß¡¢£²·å¾¡Íø¤òµó¤²¤¿¤Î¤Ï»³ºê¡Ê£±£±¾¡¡Ë¤Î¤ß¡£¥ª¥Õ¤Ë¤ÏºÇÂç¤Î²ÝÂê¤ÎÀèÈ¯Êä¶¯¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ£Æ£Á¸¢¤ò¹Ô»È¤·¤¿Ìø¤ÏÃæÆü¤Ë»ÄÎ±¤·¡¢¥á¥¸¥ã¡¼µ¢¤ê¤ÎÁ°ÅÄ¤Ï³ÚÅ·¤ËÆþÃÄ¡Ä¡£º£µ¨£¶¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥°¥ê¥Õ¥£¥ó¤Ï¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥º°ÜÀÒ¤¬·è¤Þ¤Ã¤ÆÂàÃÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤ÆÊÆµå³¦Éüµ¢¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤é¼«Í³·ÀÌó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿£²Ç¯Ï¢Â³¤ÎºÇÂ¿¾¡±¦ÏÓ¡¦Í¸¶¹ÒÊ¿Åê¼ê¡Ê£³£³¡Ë¤¬¡¢¸ÅÁã¤ÎÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£µÆü¤ËÈ½ÌÀ¡£ËÌ±º¡ÊÁ°ÆüËÜ¥Ï¥à¡Ë¡¢ÈÄÅì¡ÊÁ°¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ë¤é¤Î³ÍÆÀ¤ÇÄì¾å¤²¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢àÍ¸¶ÁèÃ¥Àïá¤ËÇÔ¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¼çÀïÅê¼ê¤òÆ¨¤¹³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÏ¢¤Î»´ÇÔ·à¤Ë¡¢¥Á¡¼¥à´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤â¡ÖÂç¤¤Ê²ÝÂê¤Ç¤â¤¢¤ëÀèÈ¯Åê¼ê¤Î·êËä¤á¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À°Â¿´¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¡£³ÍÆÀ¸ò¾Ä¤ÇÉé¤±¤¬¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄË¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¡×¤ÈÈáÄË¤ÊÀ¼¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¸÷ÌÀ¤âº¹¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£Á°½Ð´Ø·¸¼Ô¤Ï¡ÖµåÃÄ¤¬¿·ÀïÎÏ³ÍÆÀ¤ËÂç¤¤¯Æ°¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸½ÍÀïÎÏ¤ÎÅê¼ê¿Ø¤Ë¤ÏÌÜ¤Î¿§¤òÊÑ¤¨¤ÆÎý½¬¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¡£¥í¡¼¥Æ¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤¿Åê¼ê¤â¡Ø¤³¤Î¤Þ¤Þ¤¸¤ãÍèµ¨¤Ï»È¤ï¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤¤¡Ù¤È´íµ¡´¶¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤ÈÊÑ²½¤ò»ØÅ¦¡£Êä¶¯¤Î¼ºÇÔÂ³¤¤Ï¸í»»°Ê³°¤Î²¿Êª¤Ç¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ÎÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ËÂÐ¤¹¤ëµåÃÄÂ¦¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¤â¤¢¤ë¡£
¡ÖÁª¼ê¤Î°Õ¼±²þ³×¤Ë¤¤¤¤±Æ¶Á¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎµåÃÄ¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤âÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¡Ä¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£àÌµ¸À¤Î¥à¥Áá¤Ç¿¬¤Ë²Ð¤¬¤Ä¤¤¤¿¼ã¼ê¤¿¤Á¤¬µÞÀ®Ä¹¤ò¿ë¤²¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£